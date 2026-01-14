Soldes d’hiver : STRONG casse les prix sur ses solutions Wi-Fi et réseau domestique
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
À l’occasion des soldes d’hiver, STRONG, acteur reconnu des technologies audiovisuelles et réseau, lance une série de promotions attractives sur plusieurs produits phares de sa gamme. Répéteurs Wi-Fi, routeur 5G et solutions CPL profitent de baisses de prix significatives, idéales pour améliorer sa connexion Internet à la maison sans exploser son budget.
Répéteur Wi-Fi 6 AX3000 : une couverture étendue en quelques minutes
Compact et discret, le répéteur Wi-Fi 6 AX3000 se branche directement sur une prise murale pour étendre rapidement la portée de votre box ou routeur. Il offre un débit cumulé pouvant atteindre 3000 Mbit/s (574 Mbit/s en 2,4 GHz et 2402 Mbit/s en 5 GHz), suffisant pour le streaming 4K, le télétravail ou le jeu en ligne.
Grâce à ses deux antennes externes réglables et à son système LED d’aide au positionnement, l’installation est simple et efficace. Il peut également fonctionner en mode point d’accès et prend en charge les protocoles de sécurité WPA2/WPA3.
Répéteur Wi-Fi 6 à 47,87 € au lieu de 79,99 €
Routeur 5G Wi-Fi 6 AX3000 : Internet mobile haute vitesse
Le routeur 5G Wi-Fi 6 AX3000 s’adresse à ceux qui souhaitent une connexion rapide sans dépendre d’une ligne fixe. Il suffit d’y insérer une carte Nano-SIM pour bénéficier d’un accès Internet mobile immédiat, partagé en Wi-Fi 6 jusqu’à 3 Gbit/s.
Côté connectique, il propose un port Ethernet 2,5 GbE, un port Gigabit, ainsi qu’un port téléphonique RJ11. Compatible Easy Mesh, doté du contrôle parental et de la sécurité WPA3, il se positionne comme une solution complète pour la maison.
Routeur 5G Wi-Fi 6 à 180,49 € au lieu de 189,99 €
CPL 1000 Duo FR V2 : un réseau stable via le courant électrique
Le CPL 1000 Duo FR V2 permet de créer un réseau filaire performant en utilisant le câblage électrique existant. Avec un débit allant jusqu’à 1000 Mbit/s et une portée annoncée de 300 mètres, il est parfaitement adapté au streaming, à l’IPTV ou au gaming.
Chaque adaptateur intègre une prise électrique femelle, évitant de bloquer une prise murale, ainsi qu’un port Ethernet. La technologie HomePlug AV2 avec MIMO garantit une connexion plus stable et plus rapide.
CPL 1000 Duo FR V2 à 47,48 € au lieu de 69,99 €
CPL 600 Duo FR V2 : la solution simple et efficace
Plus abordable, le CPL 600 Duo FR V2 permet d’apporter Internet dans une pièce éloignée sans tirer de câble. Plug & Play, il offre jusqu’à 600 Mbit/s de débit et conserve lui aussi une prise électrique intégrée sur chaque adaptateur.
CPL 600 Duo FR V2 à 38,99 € au lieu de 49,99 €