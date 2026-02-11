Comment ? La Chiffonnette d'Apple n'est toujours pas compatible... avec l'AirTag !

Un accessoire iconique, toujours sous les projecteurs (oui, vraiment)

Hermès Made In Appl

Une compatibilité (presque) universelle… sauf pour l’AirTag

Un prix premium… souvent plus doux ailleurs !

Lancée en 2021 en même temps que les MacBook Pro 14 et 16 pouces, la Chiffonnette avait surpris tout le monde. À 25 euros le carrée de tissu gris, peu auraient parié sur son succès. Et pourtant. Ruptures de stock, délais de livraison interminables, détournements en pagaille sur les réseaux sociaux… la Chiffonnette a connu une carrière digne d’un produit star d’Apple.Il n'en demeure pas moins que la Chiffonnette conserve un statut à part dans l’écosystème Apple : matériau non abrasif, compatible avec les écrans en verre nano-texturé, et officiellement recommandée là où les chiffons classiques sont déconseillés. Le tout livré dans un emballage presque aussi soigné qu’un iPhone. Oui, on parle bien du carré Hermès du nettoyage d’écran.Sa fiche technique aligne désormais plus de 150 appareils compatibles, couvrant quasiment toute la gamme, des produits récents aux modèles vintage et obsolètes. La récente mise à jour ajoute logiquement les machines équipées des nouvelles puces M5.Mais en parcourant cette liste interminable, une anomalie saute aux yeux :Un oubli volontaire ? Techniquement, Apple n’a jamais présenté la Chiffonnette comme un accessoire destiné à nettoyer des objets métalliques ou plastiques dépourvus d’écran.Le résultat est néanmoins cocasse :Une incohérence qui n’a évidemment pas échappé aux observateurs les plus attentifs… ni à ceux qui aiment se moquer gentiment des fiches techniques à rallonge de Cupertino.. Une promotion presque permanente qui achève de faire de cet accessoire un running gag récurrent — mais toujours bien réel — de la gamme Apple.