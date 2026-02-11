Comment ? La Chiffonnette d'Apple n'est toujours pas compatible... avec l'AirTag !
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Produit culte malgré elle, la Chiffonnette d’Apple continue de faire parler d’elle. Non pas pour une baisse de prix spectaculaire ou une révolution textile, mais pour un constat flagrant : elle n'est toujours pas compatible avec les AirTag 2...
Lancée en 2021 en même temps que les MacBook Pro 14 et 16 pouces, la Chiffonnette avait surpris tout le monde. À 25 euros le carré
Hermès Made In Apple de tissu gris, peu auraient parié sur son succès. Et pourtant. Ruptures de stock, délais de livraison interminables, détournements en pagaille sur les réseaux sociaux… la Chiffonnette a connu une carrière digne d’un produit star d’Apple.
Depuis, les stocks se sont largement normalisés, et il est aujourd’hui bien plus simple de s’en procurer — ou de lui préférer des alternatives nettement moins chères. Il n'en demeure pas moins que la Chiffonnette conserve un statut à part dans l’écosystème Apple : matériau non abrasif, compatible avec les écrans en verre nano-texturé, et officiellement recommandée là où les chiffons classiques sont déconseillés. Le tout livré dans un emballage presque aussi soigné qu’un iPhone. Oui, on parle bien du carré Hermès du nettoyage d’écran.
Sur le papier, la Chiffonnette est sans doute le produit Apple le plus universel jamais conçu. Sa fiche technique aligne désormais plus de 150 appareils compatibles, couvrant quasiment toute la gamme, des produits récents aux modèles vintage et obsolètes. La récente mise à jour ajoute logiquement les machines équipées des nouvelles puces M5.
Mais en parcourant cette liste interminable, une anomalie saute aux yeux : aucune trace de l’AirTag, ni de la première génération, ni du tout nouvel AirTag 2. Un oubli volontaire ? Techniquement, Apple n’a jamais présenté la Chiffonnette comme un accessoire destiné à nettoyer des objets métalliques ou plastiques dépourvus d’écran. L’AirTag, avec sa surface brillante et son disque en acier, n’entre donc pas dans le périmètre officiel.
Le résultat est néanmoins cocasse : le produit Apple le plus compatible de l’histoire refuse obstinément l’un des accessoires les plus populaires de la marque. Une incohérence qui n’a évidemment pas échappé aux observateurs les plus attentifs… ni à ceux qui aiment se moquer gentiment des fiches techniques à rallonge de Cupertino.
Officiellement vendue 25 euros, la Chiffonnette est régulièrement proposée autour de 20 euros chez les revendeurs, notamment sur Amazon. Une promotion presque permanente qui achève de faire de cet accessoire un running gag récurrent — mais toujours bien réel — de la gamme Apple.
Un accessoire iconique, toujours sous les projecteurs (oui, vraiment)
Une compatibilité (presque) universelle… sauf pour l’AirTag
Un prix premium… souvent plus doux ailleurs !
