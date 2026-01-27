AirTag 1 versus AirTag 2 : quelles différences ?

Comment différencier physiquement les deux AirTags ?

AirTag 2

nouvel AirTag

AirTag (2e génération)

AirTag (1re génération)

AirTag 1 (à gauche), AirTag 2 (à droite)

Quelles différences concrètes entre AirTag 1 et AirTag 2 ?

Liste des iPhone compatibles avec Precision Finding :



• iPhone 17, iPhone 17 Pro / Pro Max, iPhone Air

• iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro / Pro Max

• iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro / Pro Max

EN bref



Apple a mis à jour l’AirTag sans bouleverser son produit, mais la distinction entre les deux générations est bien réelle. Avant d’acheter — surtout en ligne — un simple coup d’œil au dos de l’AirTag peut vous éviter toute mauvaise surprise.



Mais se tourner vers l'AirTag n’est pas forcément un mauvais choix surtout au vu de l'usage que vous en faites (de votre iPhone également) et surtout du prix moins cher : car l'AIrTag 1 est moins cher à la base et bénéficie de promotions régulières.

Chez Apple, pas de mentionaffiché en grand. La firme parle officiellement deou, tandis que certains revendeurs, comme Amazon, ont commencé à renommer l’ancien modèlepour éviter toute confusion., car Cupertino a laissé un indice très clair gravé directement sur la balise : le texte inscrit à l’arrière permet d’identifier immédiatement la génération. Pour ceux qui se poseraient la question, Apple met souvent l’arrière de l’AirTag en avant sur l’emballage, il est possible de vérifier ce détail sans même ouvrir la boîte.Pour l'AirTag 1re génération,(minuscules + majuscules) et mentionne : AirTag, Designed by Apple in California, Assembled in China, Bluetooth LE et Ultra Wideband., avec une liste plus complète : AIRTAG, FIND MY, NFC, BLUETOOTH LE, ULTRA WIDEBAND, IP67 et APPLE INC.Sur le plan des usages,: suivi via l'application Localiser, UWB pour la localisation précise, compatibilité iPhone. Mais quelques évolutions se dessinent, l'AirTag 2 offre(il bénéficie désormais de la mention officielle IP67), et un marquage plus explicite des technologies embarquées (NFC, Find My)., la même que celle embarquée dans la gamme iPhone 17, mais aussi dans l’iPhone Air, l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch Series 11.Dans la pratique,. Apple annonce que l’on peut désormais être guidé vers un objet perdu depuis jusqu’à 50% plus loin que sur la génération précédente. À cela s’ajoute, qui élargit la portée permettant de repérer l’AirTag 2.Notons que pour la première fois,est aussi accessible sur l’Apple Watch. Les utilisateurs d’une Apple Watch Series 9 (ou ultérieure) ou d’une Apple Watch Ultra 2 (ou ultérieure) peuvent désormais retrouver un AirTag directement depuis leur poignet.La nouvelle balise embarquent nécessaires des ajustements internes probables (antenne, fiabilité, durabilité), même si Apple reste discrète sur les détails techniques. En revanche,: l’AirTag 2 reste un accessoire de suivi simple, compact et autonome.