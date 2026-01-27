AirTag 1 versus AirTag 2 : quelles différences ?
Par Laurence - Publié le
Hier après-midi, Apple a sorti un nouvel AirTag ! La situation peut paraitre un peu déroutante pour les acheteurs, d’autant plus que la marque ne met pas toujours en avant le numéro de génération. Si rien ne semble les démarquer d'un premier abord, quelles sont les différences exactes entre ces deux générations ?
Chez Apple, pas de mention
Le moyen le plus fiable est de regarder le dos de l’AirTag, car Cupertino a laissé un indice très clair gravé directement sur la balise : le texte inscrit à l’arrière permet d’identifier immédiatement la génération. Pour ceux qui se poseraient la question, Apple met souvent l’arrière de l’AirTag en avant sur l’emballage, il est possible de vérifier ce détail sans même ouvrir la boîte.
Pour l'AirTag 1re génération, l’inscription au dos est en casse classique (minuscules + majuscules) et mentionne : AirTag, Designed by Apple in California, Assembled in China, Bluetooth LE et Ultra Wideband. S'agissant de l'AirTag 2e génération, tout est écrit EN MAJUSCULES, avec une liste plus complète : AIRTAG, FIND MY, NFC, BLUETOOTH LE, ULTRA WIDEBAND, IP67 et APPLE INC.
Sur le plan des usages, les deux modèles restent très proches sur le papier : suivi via l'application Localiser, UWB pour la localisation précise, compatibilité iPhone. Mais quelques évolutions se dessinent, l'AirTag 2 offre une meilleure résistance à l’eau et à la poussière (il bénéficie désormais de la mention officielle IP67), et un marquage plus explicite des technologies embarquées (NFC, Find My).
La principale évolution technique vient de la puce Ultra Wideband de seconde génération, la même que celle embarquée dans la gamme iPhone 17, mais aussi dans l’iPhone Air, l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch Series 11.
Dans la pratique, cela se traduit par une recherche plus efficace (Precision Finding), avec retour haptique, visuel et audio. Apple annonce que l’on peut désormais être guidé vers un objet perdu depuis jusqu’à 50% plus loin que sur la génération précédente. À cela s’ajoute une puce Bluetooth revue, qui élargit la portée permettant de repérer l’AirTag 2.
Notons que pour la première fois, la Localisation précise est aussi accessible sur l’Apple Watch. Les utilisateurs d’une Apple Watch Series 9 (ou ultérieure) ou d’une Apple Watch Ultra 2 (ou ultérieure) peuvent désormais retrouver un AirTag directement depuis leur poignet.
La nouvelle balise embarquent nécessaires des ajustements internes probables (antenne, fiabilité, durabilité), même si Apple reste discrète sur les détails techniques. En revanche, aucun changement radical dans le design ou l’expérience utilisateur : l’AirTag 2 reste un accessoire de suivi simple, compact et autonome.
Apple a mis à jour l’AirTag sans bouleverser son produit, mais la distinction entre les deux générations est bien réelle. Avant d’acheter — surtout en ligne — un simple coup d’œil au dos de l’AirTag peut vous éviter toute mauvaise surprise.
Mais se tourner vers l'AirTag n’est pas forcément un mauvais choix surtout au vu de l'usage que vous en faites (de votre iPhone également) et surtout du prix moins cher : car l'AIrTag 1 est moins cher à la base et bénéficie de promotions régulières.
Comment différencier physiquement les deux AirTags ?
Chez Apple, pas de mention
AirTag 2affiché en grand. La firme parle officiellement de
nouvel AirTagou
AirTag (2e génération), tandis que certains revendeurs, comme Amazon, ont commencé à renommer l’ancien modèle
AirTag (1re génération)pour éviter toute confusion. En rayon ou en ligne, il est parfois difficile de savoir quel modèle on achète — surtout si le prix est attractif.
Le moyen le plus fiable est de regarder le dos de l’AirTag, car Cupertino a laissé un indice très clair gravé directement sur la balise : le texte inscrit à l’arrière permet d’identifier immédiatement la génération. Pour ceux qui se poseraient la question, Apple met souvent l’arrière de l’AirTag en avant sur l’emballage, il est possible de vérifier ce détail sans même ouvrir la boîte.
Pour l'AirTag 1re génération, l’inscription au dos est en casse classique (minuscules + majuscules) et mentionne : AirTag, Designed by Apple in California, Assembled in China, Bluetooth LE et Ultra Wideband. S'agissant de l'AirTag 2e génération, tout est écrit EN MAJUSCULES, avec une liste plus complète : AIRTAG, FIND MY, NFC, BLUETOOTH LE, ULTRA WIDEBAND, IP67 et APPLE INC.
Quelles différences concrètes entre AirTag 1 et AirTag 2 ?
Sur le plan des usages, les deux modèles restent très proches sur le papier : suivi via l'application Localiser, UWB pour la localisation précise, compatibilité iPhone. Mais quelques évolutions se dessinent, l'AirTag 2 offre une meilleure résistance à l’eau et à la poussière (il bénéficie désormais de la mention officielle IP67), et un marquage plus explicite des technologies embarquées (NFC, Find My).
La principale évolution technique vient de la puce Ultra Wideband de seconde génération, la même que celle embarquée dans la gamme iPhone 17, mais aussi dans l’iPhone Air, l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch Series 11.
Dans la pratique, cela se traduit par une recherche plus efficace (Precision Finding), avec retour haptique, visuel et audio. Apple annonce que l’on peut désormais être guidé vers un objet perdu depuis jusqu’à 50% plus loin que sur la génération précédente. À cela s’ajoute une puce Bluetooth revue, qui élargit la portée permettant de repérer l’AirTag 2.
Notons que pour la première fois, la Localisation précise est aussi accessible sur l’Apple Watch. Les utilisateurs d’une Apple Watch Series 9 (ou ultérieure) ou d’une Apple Watch Ultra 2 (ou ultérieure) peuvent désormais retrouver un AirTag directement depuis leur poignet.
Liste des iPhone compatibles avec Precision Finding :
• iPhone 17, iPhone 17 Pro / Pro Max, iPhone Air
• iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro / Pro Max
• iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro / Pro Max
• iPhone 17, iPhone 17 Pro / Pro Max, iPhone Air
• iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro / Pro Max
• iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro / Pro Max
La nouvelle balise embarquent nécessaires des ajustements internes probables (antenne, fiabilité, durabilité), même si Apple reste discrète sur les détails techniques. En revanche, aucun changement radical dans le design ou l’expérience utilisateur : l’AirTag 2 reste un accessoire de suivi simple, compact et autonome.
EN bref
Apple a mis à jour l’AirTag sans bouleverser son produit, mais la distinction entre les deux générations est bien réelle. Avant d’acheter — surtout en ligne — un simple coup d’œil au dos de l’AirTag peut vous éviter toute mauvaise surprise.
Mais se tourner vers l'AirTag n’est pas forcément un mauvais choix surtout au vu de l'usage que vous en faites (de votre iPhone également) et surtout du prix moins cher : car l'AIrTag 1 est moins cher à la base et bénéficie de promotions régulières.