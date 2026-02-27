Amazon brade le Roborock S8 MaxV Ultra à 699€ : son prix le plus bas !
Par June Cantillon - Publié le
Si vous êtes à la recherche du robot aspirateur ultime, ce modèle de Roborock, actuel leader du marché, devrait répondre à vos attentes. Une promotion permet actuellement de profiter d'une belle ristourne et donc d'un meilleur rapport qualité/prix.
Roborock a annoncé officiellement avoir pris la 1ère place des ventes d’aspirateurs robots dans le monde le 29 mars dernier. Avec ce modèle, Roborock trustait la première place du podium de notre comparatif des meilleurs aspirateurs-robots en 2024 et 2025. En effet, ce dernier place la barre encore un peu plus haut avec des nouveautés intéressantes. Ce modèle haut de gamme dispose ainsi d'une puissance d'aspiration en hausse avec 10 000 Pa, de la technologie FlexiArm Design permettant de nettoyer les coins grâce à une brosse sur un bras motorisé, d'une serpillère rotative latérale inédite pour nettoyer les bords, et de la capacité à relever les brosses DuoRoller Riser, la serpillère, ou les deux (lors de son retour à la base).
Le constructeur améliore également la déjà très satisfaisante station Robodock Ultra en ajoutant , entre autres, un distributeur automatique de détergent, avec un réservoir de 580ml (à remplir tous les 3 mois selon le constructeur), tout en conservant tous les avantages des modèle précédents, comme le nettoyage de la serpillère et de la station, le séchage de la serpillère à l'air chaud, le remplissage automatique des réservoirs et le vidage de la poussière. Selon Richard Chang, fondateur et PDG de Roborock :
La reconnaissance des obstacles AI 2.0 fonctionnant en local sans enregistrer d'images ni les envoyer dans le cloud, la cartographie et la navigation améliorée grâce au LiDAR, la caméra (qui peut servir à patrouiller dans la maison en télécommandant l'appareil), la technologie DirtTect adaptant le comportement du robot au niveau de saleté, et la capacité à aspirer dans le sens du parquet sont également de la partie.
Le S8 MaxV Ultra propose l'assistant maison répondant à la requête vocale Hello Rocky afin de spécifier la tâche à accomplir, en sus d'Alexa, Siri (avec une App pour Apple Watch et des widgets pour iOS) et Google Home. Bref, le petit dernier envoie du petit bois, mais cette avalanche de technologie a évidemment un coût et le Roborock S8 MaxV Ultra a été lancé à 1 499 euros. La tranquillité et la performance ont un prix !
Roborock S8 MaxV Ultra
Distributeur automatique de détergent
Nous assistons à une transformation majeure de l'industrie, où les clients recherchent non seulement des produits performants, mais également des solutions faciles à utiliser, intelligentes et intégrables dans leur maison connectée. Nous proposons désormais une connectivité plus étendue que jamais, caractéristique la plus recherchée par nos clients. De plus, nos robots intègrent désormais une mécanique de bras robotique pour un nettoyage plus efficace, les distinguant du reste du marché.
