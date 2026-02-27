Amazon brade le Roborock S8 MaxV Ultra à 699€ : son prix le plus bas !

Roborock S8 MaxV Ultra

Distributeur automatique de détergent

Nous assistons à une transformation majeure de l'industrie, où les clients recherchent non seulement des produits performants, mais également des solutions faciles à utiliser, intelligentes et intégrables dans leur maison connectée. Nous proposons désormais une connectivité plus étendue que jamais, caractéristique la plus recherchée par nos clients. De plus, nos robots intègrent désormais une mécanique de bras robotique pour un nettoyage plus efficace, les distinguant du reste du marché.

Roborock a annoncé officiellement avoir pris la 1ère place des ventes d’aspirateurs robots dans le monde le 29 mars dernier. Avec ce modèle,. En effet, ce dernier place la barre encore un peu plus haut avec des nouveautés intéressantes. Ce modèle haut de gamme dispose ainsi, d'une serpillère rotative latérale inédite pour nettoyer les bords, et de la capacité à relever les brosses DuoRoller Riser, la serpillère, ou les deux (lors de son retour à la base)., avec un réservoir de 580ml (à remplir tous les 3 mois selon le constructeur), tout en conservant tous les avantages des modèle précédents, comme le nettoyage de la serpillère et de la station, le séchage de la serpillère à l'air chaud, le remplissage automatique des réservoirs et le vidage de la poussière. Selon Richard Chang, fondateur et PDG de Roborock :, la cartographie et la navigation améliorée grâce au LiDAR, la caméra (qui peut servir à patrouiller dans la maison en télécommandant l'appareil), la technologie DirtTect adaptant le comportement du robot au niveau de saleté, et la capacité à aspirer dans le sens du parquet sont également de la partie.Le S8 MaxV Ultra propose l'assistant maison répondant à la requête vocale Hello Rocky afin de spécifier la tâche à accomplir, en sus d'Alexa, Siri (avec une App pour Apple Watch et des widgets pour iOS) et Google Home. Bref, le petit dernier envoie du petit bois, mais cette avalanche de technologie a évidemment un coût et