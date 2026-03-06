Apple va-t-elle contrôler votre maison cette année ?

Un hub domestique avec écran

Deux versions possibles, Siri inside

Qu'en penser ?



Ce hub domestique circule dans les rumeurs depuis plusieurs années. À l’origine, il était attendu début 2025, avant d’être repoussé au début de 2026, puis finalement à l’automne 2026. Ces retards seraient liés aux difficultés rencontrées par Apple dans le développement d'Apple Intelligence, dont le fonctionnement devrait être au cœur de l’appareil. Le prix pourrait se situer autour de 350 dollars, ce qui le placerait dans la même catégorie que certains écrans connectés concurrents.



Si ce calendrier se confirme, Apple pourrait présenter ce hub domestique lors d'une keynote, aux côtés de l’iPhone 18 Pro ou d’une nouvelle génération de MacBook Pro. Avec ce produit, Apple chercherait clairement à renforcer sa présence dans la maison connectée, un marché où la concurrence — notamment du côté d’Amazon ou de Google — reste particulièrement active.

Apparemment,, période traditionnellement riche en annonces pour la marque. Ce produit viserait à devenir le centre de contrôle de la maison connectée, permettant notamment de piloter des accessoires domotiques compatibles avec Apple Home.L’appareil pourrait aussi servir à, écouter de la musique et des podcasts via, passer des appels vidéo ou encore afficher rapidement des informations comme la météo ou les événements du calendrier.Selon les rumeurs, le dispositif intégrerait, ce qui ouvrirait la voie à des fonctions de communication et de vidéoconférence.. La première version pourrait être, à la manière d’un panneau de contrôle central pour la maison connectée. Une seconde version intégrerait unedont le design rappellerait celui du HomePod mini. Cette variante serait plutôt destinée à être posée sur un bureau, une table ou un plan de travail.Le système embarquerait également des. L’interface pourrait alors adapter automatiquement les informations affichées en fonction de l’utilisateur détecté.Comme souvent chez Apple,Les interactions devraient reposer largement sur la voix, et Siri pourrait même bénéficier d’une nouvelle interface visuelle sur cet écran. Certaines descriptions évoquent une représentation graphique inspirée de l’icône du Finder sur Mac.