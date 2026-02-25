Le forfait illimité de SFR coupe la connexion tous les 20 Go

On en dit quoi ?



C'est un sujet vieux comme l'histoire de l'internet mobile. Orange a déjà été condamné par le passé pour avoir utilisé le terme "illimité" de manière abusive sur ses forfaits téléphoniques, et j'ai moi-même été exclu d'un forfait illimité premium d'Orange (coucou Parnasse) pour ce genre de raison, et de manière totalement abusive de la part d'Orange. Là le cas est un peu différent, puisque SFR parle d'une raison technique, on espère donc que ceci sera corrigé et adapté, pour fonctionner de manière un peu plus fluide, comme c'est le cas chez Free par exemple.