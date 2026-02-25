Le forfait illimité de SFR coupe la connexion tous les 20 Go
Des abonnés au forfait 5G+ illimité de SFR, facturé 39,99 euros par mois avec 24 mois d'engagement, signalent des coupures automatiques de leur connexion internet après chaque tranche de 20 Go consommés d'affilée. Le signal 5G reste bien affiché, mais impossible de charger quoi que ce soit. Pour relancer la connexion, il faut activer puis désactiver le mode avion.
Le problème a été documenté par un abonné sur X, qui a testé le comportement sur trois appareils différents : un iPhone 13, un iPhone 17 et un Xiaomi 14T, en passant aussi par un routeur 5G. À chaque fois, même constat : après environ 20 Go de données consommés en continu, la connexion internet s'arrête. Les appels et les SMS continuent de fonctionner, mais plus aucune page web ne charge. L'abonné en question consomme 1,7 To par mois (oui, To, pas Go) et a fini par créer un raccourci automatique sur son iPhone pour relancer le mode avion à chaque coupure.
L'opérateur a répondu en expliquant qu'il s'agit de
Pour être tout à fait honnête, la fiche tarifaire du forfait mentionne bien des mesures
C'est un sujet vieux comme l'histoire de l'internet mobile. Orange a déjà été condamné par le passé pour avoir utilisé le terme "illimité" de manière abusive sur ses forfaits téléphoniques, et j'ai moi-même été exclu d'un forfait illimité premium d'Orange (coucou Parnasse) pour ce genre de raison, et de manière totalement abusive de la part d'Orange. Là le cas est un peu différent, puisque SFR parle d'une raison technique, on espère donc que ceci sera corrigé et adapté, pour fonctionner de manière un peu plus fluide, comme c'est le cas chez Free par exemple.
Coupure tous les 20 Go
SFR se justifie
paramétrages historiques pour se prémunir des abus. En théorie, une session de données est coupée au bout de 20 Go et une nouvelle redémarre aussitôt, sans que l'abonné ne remarque quoi que ce soit. Sauf que visiblement, le redémarrage automatique ne fonctionne pas pour tout le monde. SFR dit travailler
à améliorer l'expérience client dans ce type de situation exceptionnelle. Le seuil aurait d'ailleurs évolué : il était initialement fixé à 5 Go avant de passer à 20 Go.
Et dans le contrat ?
en cas d'usages en continu fortement consommateurs de bande passante, mais ne précise explicitement pas le seuil des 20 Go. Elle prévoit un SMS d'avertissement en cas d'usage jugé déraisonnable, avec une limitation possible à 100 Go par mois en cas de récidive, le terme "déraisonnable" étant quelque peu flou. Pour rappel, Free propose de son côté un forfait 5G illimité à 9,99 euros par mois pour les abonnés Freebox Pop, sans ce type de restriction.
On en dit quoi ?
