Hue met à jour ses petites ampoules bougie E14
Par Vincent Lautier - Publié le
Après les E27 fin 2025, c'est au tour des ampoules bougie E14 de Philips Hue de passer à la nouvelle génération. Une puce sans fil compatible Matter sur Thread, un spectre de blanc qui s'étend de 1 000 à 20 000 Kelvin et 500 lumens en pic de luminosité. La date de sortie française n'est pas encore officielle, mais le lancement est imminent.
L'info vient du site spécialisé Hueblog, qui a repéré les nouvelles versions sur Amazon aux États-Unis. La grosse nouveauté, c'est l'ajout d'une puce sans fil compatible Matter sur Thread, sans abandonner pour autant le Bluetooth ni le Zigbee. Vous pourrez donc appairer ces ampoules directement avec une box domotique Matter, qu'il s'agisse d'un HomePod mini ou d'un Echo Hub, sans passer obligatoirement par le Hue Bridge. C'est exactement la même évolution qui avait touché les E27 fin 2025. Pour les utilisateurs Apple Maison déjà bien équipés, ça simplifie pas mal l'installation et ça suit l'ouverture progressive de l'écosystème Hue.
Côté lumière, la plage de blancs réglables s'élargit énormément. On passe de 2 000 à 6 500 K sur l'ancienne génération à 1 000 à 20 000 K sur la nouvelle, ce qui veut dire des blancs très chauds, proches de la bougie réelle, et des blancs très froids, dans le registre de la lumière du jour intense.
Pour ceux qui aiment ajuster finement leurs ambiances lumineuses, c'est une belle évolution. La luminosité maximale passe aussi de 470 à 500 lumens et la consommation baisse d'un peu plus d'un watt à luminosité équivalente, ce qui n'est pas anodin sur une ampoule qu'on laisse souvent allumée des heures.
Du côté français, Signify n'a pas encore donné de calendrier précis ni de tarif officiel. La mention
Pour ceux qui ont équipé leurs lampes et leurs appliques avec des E14, c'est une bonne mise à niveau. Matter sur Thread est devenu la norme dans la maison connectée et Signify ne pouvait plus padsserà côté , surtout face à des concurrents comme Aqara ou Nanoleaf qui poussent fort sur ce protocole. Le gros plus, c'est cette plage de blancs qui descend à 1 000 K. À ce niveau de chaleur, on est très loin du blanc qu'on a l'habitude de croiser et ça ouvre des effets intéressants. On a donc hâte de tester ça !
Matter sur Thread arrive sur le format bougie
L'info vient du site spécialisé Hueblog, qui a repéré les nouvelles versions sur Amazon aux États-Unis. La grosse nouveauté, c'est l'ajout d'une puce sans fil compatible Matter sur Thread, sans abandonner pour autant le Bluetooth ni le Zigbee. Vous pourrez donc appairer ces ampoules directement avec une box domotique Matter, qu'il s'agisse d'un HomePod mini ou d'un Echo Hub, sans passer obligatoirement par le Hue Bridge. C'est exactement la même évolution qui avait touché les E27 fin 2025. Pour les utilisateurs Apple Maison déjà bien équipés, ça simplifie pas mal l'installation et ça suit l'ouverture progressive de l'écosystème Hue.
Un blanc qui descend à 1 000 et monte à 20 000 Kelvin
Côté lumière, la plage de blancs réglables s'élargit énormément. On passe de 2 000 à 6 500 K sur l'ancienne génération à 1 000 à 20 000 K sur la nouvelle, ce qui veut dire des blancs très chauds, proches de la bougie réelle, et des blancs très froids, dans le registre de la lumière du jour intense.
Pour ceux qui aiment ajuster finement leurs ambiances lumineuses, c'est une belle évolution. La luminosité maximale passe aussi de 470 à 500 lumens et la consommation baisse d'un peu plus d'un watt à luminosité équivalente, ce qui n'est pas anodin sur une ampoule qu'on laisse souvent allumée des heures.
Prix et disponibilité : ce qu'on sait pour la France
Du côté français, Signify n'a pas encore donné de calendrier précis ni de tarif officiel. La mention
Coming soonsur Amazon US laisse imaginer un lancement progressif dans les semaines à venir, à l'image des E27 rénovées de fin 2025.
On en dit quoi ?
Pour ceux qui ont équipé leurs lampes et leurs appliques avec des E14, c'est une bonne mise à niveau. Matter sur Thread est devenu la norme dans la maison connectée et Signify ne pouvait plus padsserà côté , surtout face à des concurrents comme Aqara ou Nanoleaf qui poussent fort sur ce protocole. Le gros plus, c'est cette plage de blancs qui descend à 1 000 K. À ce niveau de chaleur, on est très loin du blanc qu'on a l'habitude de croiser et ça ouvre des effets intéressants. On a donc hâte de tester ça !