Anti-gaspi : Aiper veut transformer l’arrosage de vos jardins grâce à l’IA
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Aiper continue d’élargir son écosystème de maison intelligente. Après les robots nettoyeurs de piscine que nous avons testé ici et là, la marque lance aujourd'hui une initiative mondiale dédiée aux économies d’eau, mettant en avant son système d’irrigation connecté IrriSense 2.
A l'approche de l'été et des beaux jours, le programme entend réduire le gaspillage d’eau dans les jardins et les espaces extérieurs grâce à une gestion beaucoup plus précise de l’irrigation. Car derrière les belles pelouses se cache souvent une réalité bien moins vertes : les systèmes d’arrosage traditionnels consomment énormément d’eau inutilement. Aiper estime justement que la technologie peut permettre de conserver des jardins agréables tout en réduisant fortement cette surconsommation.
Au centre de cette stratégie, on trouve son système IrriSense 2, qu'Aiper présente comme le premier système d’irrigation intelligent multizone au monde. Contrairement aux programmateurs classiques fonctionnant avec des horaires fixes, le système adapte automatiquement l’arrosage selon la météo, l’humidité, les conditions climatiques, et les besoins réels du terrain.
L’objectif est d’éviter le surarrosage tout en conservant son jardin. Le produit a d’ailleurs reçu le SEAL Business Sustainability Award 2026, une distinction liée aux innovations environnementales.
Outre ce produit, l'autre aspect important du système concerne le suivi en temps réel. Depuis l’application Aiper, les utilisateurs peuvent piloter leur irrigation à distance, surveiller leur consommation, suivre les économies d’eau réalisées, et visualiser leur impact environnemental.
Aiper veut ainsi rendre les utilisateurs beaucoup plus conscients de leur consommation réelle. L’idée est aussi économique : réduire le gaspillage d’eau permet évidemment de faire baisser les factures, notamment dans certaines régions où les coûts augmentent fortement.
Entre mai et juillet 2026, il est proposé aux utilisateurs d’IrriSense 2 de rejoindre l’opération via l’application, afin de participer à un objectif collectif mondial d’économies d’eau. Le but est aussi de soutenir des écoles, des associations, ou des communautés ayant des difficultés d’accès à l’eau, notamment sur les réseaux sociaux via le hashtag #SaveWaterMakeItCount.
Un rapport d’impact sera publié plus tard dans l’année afin de mesurer le nombre de participants, et le volume total d’eau économisé. Cette annonce illustre surtout une tendance de fond dans la maison intelligente : la technologie ne sert plus uniquement au confort ou à l’automatisation. Elle devient aussi un outil de gestion énergétique et environnementale.
Après les thermostats connectés, les panneaux solaires intelligents ou les systèmes domotiques économes en énergie, l’irrigation devient à son tour un terrain d’innovation. Aiper cherche clairement à se positionner comme une marque centrée sur les équipements extérieurs intelligents et durables.
Historiquement connu pour ses robots nettoyeurs de piscine, Aiper accélère désormais sa diversification. L’entreprise explique avoir déjà participé depuis 2025 à plusieurs projets liés à l’accès à l’eau potable. Avec IrriSense 2, la marque cherche désormais à transformer l’entretien du jardin en expérience plus connectée, automatisée et écologique.
L’idée peut sembler simple, mais l’arrosage résidentiel représente une énorme source de gaspillage dans de nombreux pays. Et à mesure que les épisodes de sécheresse se multiplient, ce type de solution intelligente pourrait rapidement devenir beaucoup plus pertinent qu’un simple gadget connecté. La vraie question sera surtout de savoir si les particuliers sont prêts à investir plusieurs centaines d’euros pour automatiser leur consommation d’eau.
Aiper veut rendre l’arrosage beaucoup plus intelligent
A l'approche de l'été et des beaux jours, le programme entend réduire le gaspillage d’eau dans les jardins et les espaces extérieurs grâce à une gestion beaucoup plus précise de l’irrigation. Car derrière les belles pelouses se cache souvent une réalité bien moins vertes : les systèmes d’arrosage traditionnels consomment énormément d’eau inutilement. Aiper estime justement que la technologie peut permettre de conserver des jardins agréables tout en réduisant fortement cette surconsommation.
Au centre de cette stratégie, on trouve son système IrriSense 2, qu'Aiper présente comme le premier système d’irrigation intelligent multizone au monde. Contrairement aux programmateurs classiques fonctionnant avec des horaires fixes, le système adapte automatiquement l’arrosage selon la météo, l’humidité, les conditions climatiques, et les besoins réels du terrain.
L’objectif est d’éviter le surarrosage tout en conservant son jardin. Le produit a d’ailleurs reçu le SEAL Business Sustainability Award 2026, une distinction liée aux innovations environnementales.
Une application pour suivre sa consommation d’eau
Outre ce produit, l'autre aspect important du système concerne le suivi en temps réel. Depuis l’application Aiper, les utilisateurs peuvent piloter leur irrigation à distance, surveiller leur consommation, suivre les économies d’eau réalisées, et visualiser leur impact environnemental.
Aiper veut ainsi rendre les utilisateurs beaucoup plus conscients de leur consommation réelle. L’idée est aussi économique : réduire le gaspillage d’eau permet évidemment de faire baisser les factures, notamment dans certaines régions où les coûts augmentent fortement.
Une dimension communautaire et environnementale
Entre mai et juillet 2026, il est proposé aux utilisateurs d’IrriSense 2 de rejoindre l’opération via l’application, afin de participer à un objectif collectif mondial d’économies d’eau. Le but est aussi de soutenir des écoles, des associations, ou des communautés ayant des difficultés d’accès à l’eau, notamment sur les réseaux sociaux via le hashtag #SaveWaterMakeItCount.
Un rapport d’impact sera publié plus tard dans l’année afin de mesurer le nombre de participants, et le volume total d’eau économisé. Cette annonce illustre surtout une tendance de fond dans la maison intelligente : la technologie ne sert plus uniquement au confort ou à l’automatisation. Elle devient aussi un outil de gestion énergétique et environnementale.
Après les thermostats connectés, les panneaux solaires intelligents ou les systèmes domotiques économes en énergie, l’irrigation devient à son tour un terrain d’innovation. Aiper cherche clairement à se positionner comme une marque centrée sur les équipements extérieurs intelligents et durables.
Historiquement connu pour ses robots nettoyeurs de piscine, Aiper accélère désormais sa diversification. L’entreprise explique avoir déjà participé depuis 2025 à plusieurs projets liés à l’accès à l’eau potable. Avec IrriSense 2, la marque cherche désormais à transformer l’entretien du jardin en expérience plus connectée, automatisée et écologique.
Qu’en penser ?
L’idée peut sembler simple, mais l’arrosage résidentiel représente une énorme source de gaspillage dans de nombreux pays. Et à mesure que les épisodes de sécheresse se multiplient, ce type de solution intelligente pourrait rapidement devenir beaucoup plus pertinent qu’un simple gadget connecté. La vraie question sera surtout de savoir si les particuliers sont prêts à investir plusieurs centaines d’euros pour automatiser leur consommation d’eau.