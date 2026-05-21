Anti-gaspi : Aiper veut transformer l’arrosage de vos jardins grâce à l’IA

Qu’en penser ?



L’idée peut sembler simple, mais l’arrosage résidentiel représente une énorme source de gaspillage dans de nombreux pays. Et à mesure que les épisodes de sécheresse se multiplient, ce type de solution intelligente pourrait rapidement devenir beaucoup plus pertinent qu’un simple gadget connecté. La vraie question sera surtout de savoir si les particuliers sont prêts à investir plusieurs centaines d’euros pour automatiser leur consommation d’eau.