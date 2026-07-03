MOVA E50 : le lavage des serpillières à l'eau à 100° passe sous les 500 euros

On en dit quoi ?



Sur le papier, difficile de trouver mieux équipé à ce tarif, alors que ce niveau d'équipement se payait autour de 1 000 euros il n'y a pas si longtemps. Pour un premier achat, le E50 Ultra à 349 euros pendant la promo est clairement la bonne affaire, à condition d'accepter l'eau froide et le détergent à doser soi-même. L'entrée de gamme de 2026, c'est tout simplement le haut de gamme de 2024.