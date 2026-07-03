MOVA E50 : le lavage des serpillières à l'eau à 100° passe sous les 500 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
MOVA lance en France les E50 Ultra et E50 Pro Ultra, deux robots aspirateurs-laveurs avec station de vidage automatique, affichés à 349 et 499 euros. L'objectif est clair : faire descendre sous les 500 euros des fonctions d'auto-entretien que l'on trouvait jusqu'ici sur des machines bien plus chères, dont un lavage des serpillières à l'eau chauffée à 100 degrés, réservé au modèle Pro.
La marque, née en 2024, avait déjà fait parler d'elle avec le E40 Ultra, lancé sous les 400 euros avec 19 000 Pa. La série E50 pousse l'aspiration annoncée à 30 000 Pa, un chiffre encore réservé il y a peu aux modèles les plus chers. Le dispositif de lavage, baptisé Turbo Scrub, fait tourner deux serpillières rotatives à 260 tours par minute en les plaquant au sol avec une pression qui peut grimper à 12 newtons, de quoi frotter les taches séchées au lieu de simplement les humidifier. Un système anti-cheveux certifié par le TÜV complète le tableau et doit empêcher poils et cheveux de s'enrouler autour des brosses.
La serpillière se déporte aussi pour passer au ras des plinthes, et se relève automatiquement sur les tapis. Pour se repérer, les E50 utilisent un LiDAR qui balaie la pièce à 360 degrés, doublé d'un laser frontal pour l'évitement d'obstacles, avec l'application MOVAhome pour la carte et la programmation.
Le vrai argument de cette gamme est pourtant ailleurs. La station de base regroupe un sac à poussière de 3,2 litres, un réservoir d'eau propre de 5 litres et un bac d'eaux usées de 4,5 litres, puis rince les serpillières par pulvérisation avant de les sécher pendant une heure à l'air chaud à 63 degrés, pour limiter les mauvaises odeurs. Le E50 Pro Ultra ajoute à tout ça un lavage à l'eau portée à 100 degrés et un dosage automatique du détergent, alors que le E50 Ultra se contente d'un rinçage à l'eau froide et vous laisse verser le produit à la main. Les 150 euros qui séparent les deux machines s'expliquent pour l'essentiel par cette différence.
Les deux robots sont déjà en vente. Le E50 Ultra profite d'un prix de lancement à 349 euros jusqu'au 8 juillet, sur le site officiel de MOVA et chez Cdiscount, alors que le E50 Pro Ultra est proposé à 499 euros sur Amazon et sur la boutique de la marque.
Sur le papier, difficile de trouver mieux équipé à ce tarif, alors que ce niveau d'équipement se payait autour de 1 000 euros il n'y a pas si longtemps. Pour un premier achat, le E50 Ultra à 349 euros pendant la promo est clairement la bonne affaire, à condition d'accepter l'eau froide et le détergent à doser soi-même. L'entrée de gamme de 2026, c'est tout simplement le haut de gamme de 2024.
30 000 Pa, contre 19 000 sur le E40 Ultra
La marque, née en 2024, avait déjà fait parler d'elle avec le E40 Ultra, lancé sous les 400 euros avec 19 000 Pa. La série E50 pousse l'aspiration annoncée à 30 000 Pa, un chiffre encore réservé il y a peu aux modèles les plus chers. Le dispositif de lavage, baptisé Turbo Scrub, fait tourner deux serpillières rotatives à 260 tours par minute en les plaquant au sol avec une pression qui peut grimper à 12 newtons, de quoi frotter les taches séchées au lieu de simplement les humidifier. Un système anti-cheveux certifié par le TÜV complète le tableau et doit empêcher poils et cheveux de s'enrouler autour des brosses.
La serpillière se déporte aussi pour passer au ras des plinthes, et se relève automatiquement sur les tapis. Pour se repérer, les E50 utilisent un LiDAR qui balaie la pièce à 360 degrés, doublé d'un laser frontal pour l'évitement d'obstacles, avec l'application MOVAhome pour la carte et la programmation.
Une station qui vide, lave et sèche toute seule
Le vrai argument de cette gamme est pourtant ailleurs. La station de base regroupe un sac à poussière de 3,2 litres, un réservoir d'eau propre de 5 litres et un bac d'eaux usées de 4,5 litres, puis rince les serpillières par pulvérisation avant de les sécher pendant une heure à l'air chaud à 63 degrés, pour limiter les mauvaises odeurs. Le E50 Pro Ultra ajoute à tout ça un lavage à l'eau portée à 100 degrés et un dosage automatique du détergent, alors que le E50 Ultra se contente d'un rinçage à l'eau froide et vous laisse verser le produit à la main. Les 150 euros qui séparent les deux machines s'expliquent pour l'essentiel par cette différence.
Disponibles en France
Les deux robots sont déjà en vente. Le E50 Ultra profite d'un prix de lancement à 349 euros jusqu'au 8 juillet, sur le site officiel de MOVA et chez Cdiscount, alors que le E50 Pro Ultra est proposé à 499 euros sur Amazon et sur la boutique de la marque.
On en dit quoi ?
Sur le papier, difficile de trouver mieux équipé à ce tarif, alors que ce niveau d'équipement se payait autour de 1 000 euros il n'y a pas si longtemps. Pour un premier achat, le E50 Ultra à 349 euros pendant la promo est clairement la bonne affaire, à condition d'accepter l'eau froide et le détergent à doser soi-même. L'entrée de gamme de 2026, c'est tout simplement le haut de gamme de 2024.