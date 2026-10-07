Maison connectée : Apple passerait par LG pour sa sonnette, sa serrure et son thermostat
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple prépare son grand retour dans la maison connectée, avec visiblement un allié inattendu. La firme a développé avec LG une sonnette vidéo, une serrure connectée, un thermostat et plusieurs caméras, qui sortiront sous la marque du géant coréen. De quoi étoffer d'un coup son offre domotique, à quelques jours d'une keynote attendue le 13 octobre autour d'un hub maison tout neuf.
On en sait un peu plus sur les ambitions domestiques d'Apple. D'après Bloomberg, la firme travaille depuis un bon moment avec LG sur une gamme complète d'accessoires pour la maison. On y trouve une sonnette vidéo filaire, une serrure connectée, un thermostat, un capteur de température, une caméra d'intérieur, une caméra d'extérieur et un projecteur avec caméra intégrée pour surveiller le jardin. Le tout gère le Wi-Fi, le Bluetooth, Thread et bien sûr Matter, ce qui garantit une intégration propre dans l'application Maison. La serrure embarque même une puce ultra wideband, la même technologie que dans les AirTags, pour déverrouiller la porte automatiquement quand vous approchez avec votre iPhone, sans avoir à le sortir de la poche.
Ces produits ne relèvent plus de la simple rumeur, puisque LG a déposé les dossiers réglementaires auprès de la FCC et d'UL Solutions aux États-Unis. Détail amusant, le nom d'Apple n'apparaît nulle part dans ces documents, alors que la firme a supervisé la conception et l'ingénierie de toute la gamme.
La répartition des rôles est assez claire. Apple conçoit et développe, LG fabrique, commercialise et assure le support client. Les produits porteront donc le logo du Coréen, pas la pomme. Ce montage rappelle pas mal l'écran UltraFine de 2016, déjà co-développé par les deux entreprises pour accompagner les MacBook Pro de l'époque, et vendu uniquement sous la marque LG.
L'intérêt pour Apple est évident. La société s'évite les coûts et la complexité d'une production maison sur des produits à faibles marges, tout en gardant la main sur l'expérience. Jusqu'ici, HomeKit reposait entièrement sur des accessoiristes tiers qui avançaient chacun à leur rythme. Là, Cupertino dessine elle-même la sonnette et la serrure, sans prendre le moindre risque industriel. Du coup, si l'aventure tourne court, c'est LG qui gérera les cartons d'invendus.
Apple organiserait aussi une keynote le 13 octobre pour présenter son fameux hub domotique, un écran carré d'environ 6 pouces à poser sur un meuble ou à fixer au mur, capable de reconnaître les membres du foyer pour afficher les messages, l'agenda ou les réglages de chacun. Une déclinaison avec un bras motorisé, dont l'écran pivote à 360 degrés, serait aussi dans les tuyaux, accompagnée d'un nouveau HomePod mini et d'une Apple TV remise au goût du jour, avec un Siri dopé à l'IA pour faire tourner tout ce petit monde.
Par contre, il faudra être patient pour les accessoires LG. Gurman évoque une sortie dans plusieurs mois au mieux, probablement courant 2027, bien après le hub. Aucun prix n'a filtré pour le moment, et les dépôts réglementaires ne concernent que les États-Unis. Rien ne dit donc que la France sera servie rapidement, hélas, alors que Ring et Nest garnissent nos rayons depuis des années.
C'est quand même un gros changement de méthode pour Apple, qui n'a jamais voulu fabriquer de sonnette ou de serrure et qui a regardé Amazon et Google occuper le terrain pendant dix ans avec Ring et Nest. Passer par LG permet d'aller vite, de couvrir toute la maison d'un coup et de limiter la casse en cas d'échec. Sauf que vendre une maison 100 % Apple avec des produits estampillés LG, il faudra l'expliquer au grand public, qui risque de ne pas comprendre où commence la pomme et où s'arrête le Coréen. On attend surtout les prix et une vraie disponibilité en Europe, parce qu'une gamme réservée au marché américain ne nous avancera pas beaucoup. Mais bon, après des années de HomeKit laissé à l'abandon, voir Cupertino se réveiller sur la maison connectée est une excellente nouvelle.
Toute une gamme déjà chez la FCC
On en sait un peu plus sur les ambitions domestiques d'Apple. D'après Bloomberg, la firme travaille depuis un bon moment avec LG sur une gamme complète d'accessoires pour la maison. On y trouve une sonnette vidéo filaire, une serrure connectée, un thermostat, un capteur de température, une caméra d'intérieur, une caméra d'extérieur et un projecteur avec caméra intégrée pour surveiller le jardin. Le tout gère le Wi-Fi, le Bluetooth, Thread et bien sûr Matter, ce qui garantit une intégration propre dans l'application Maison. La serrure embarque même une puce ultra wideband, la même technologie que dans les AirTags, pour déverrouiller la porte automatiquement quand vous approchez avec votre iPhone, sans avoir à le sortir de la poche.
Ces produits ne relèvent plus de la simple rumeur, puisque LG a déposé les dossiers réglementaires auprès de la FCC et d'UL Solutions aux États-Unis. Détail amusant, le nom d'Apple n'apparaît nulle part dans ces documents, alors que la firme a supervisé la conception et l'ingénierie de toute la gamme.
Mais pourquoi passer par LG ?
La répartition des rôles est assez claire. Apple conçoit et développe, LG fabrique, commercialise et assure le support client. Les produits porteront donc le logo du Coréen, pas la pomme. Ce montage rappelle pas mal l'écran UltraFine de 2016, déjà co-développé par les deux entreprises pour accompagner les MacBook Pro de l'époque, et vendu uniquement sous la marque LG.
L'intérêt pour Apple est évident. La société s'évite les coûts et la complexité d'une production maison sur des produits à faibles marges, tout en gardant la main sur l'expérience. Jusqu'ici, HomeKit reposait entièrement sur des accessoiristes tiers qui avançaient chacun à leur rythme. Là, Cupertino dessine elle-même la sonnette et la serrure, sans prendre le moindre risque industriel. Du coup, si l'aventure tourne court, c'est LG qui gérera les cartons d'invendus.
Rendez-vous le 13 octobre
Apple organiserait aussi une keynote le 13 octobre pour présenter son fameux hub domotique, un écran carré d'environ 6 pouces à poser sur un meuble ou à fixer au mur, capable de reconnaître les membres du foyer pour afficher les messages, l'agenda ou les réglages de chacun. Une déclinaison avec un bras motorisé, dont l'écran pivote à 360 degrés, serait aussi dans les tuyaux, accompagnée d'un nouveau HomePod mini et d'une Apple TV remise au goût du jour, avec un Siri dopé à l'IA pour faire tourner tout ce petit monde.
Par contre, il faudra être patient pour les accessoires LG. Gurman évoque une sortie dans plusieurs mois au mieux, probablement courant 2027, bien après le hub. Aucun prix n'a filtré pour le moment, et les dépôts réglementaires ne concernent que les États-Unis. Rien ne dit donc que la France sera servie rapidement, hélas, alors que Ring et Nest garnissent nos rayons depuis des années.
On en dit quoi ?
C'est quand même un gros changement de méthode pour Apple, qui n'a jamais voulu fabriquer de sonnette ou de serrure et qui a regardé Amazon et Google occuper le terrain pendant dix ans avec Ring et Nest. Passer par LG permet d'aller vite, de couvrir toute la maison d'un coup et de limiter la casse en cas d'échec. Sauf que vendre une maison 100 % Apple avec des produits estampillés LG, il faudra l'expliquer au grand public, qui risque de ne pas comprendre où commence la pomme et où s'arrête le Coréen. On attend surtout les prix et une vraie disponibilité en Europe, parce qu'une gamme réservée au marché américain ne nous avancera pas beaucoup. Mais bon, après des années de HomeKit laissé à l'abandon, voir Cupertino se réveiller sur la maison connectée est une excellente nouvelle.