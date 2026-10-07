Maison connectée : Apple passerait par LG pour sa sonnette, sa serrure et son thermostat

On en dit quoi ?



C'est quand même un gros changement de méthode pour Apple, qui n'a jamais voulu fabriquer de sonnette ou de serrure et qui a regardé Amazon et Google occuper le terrain pendant dix ans avec Ring et Nest. Passer par LG permet d'aller vite, de couvrir toute la maison d'un coup et de limiter la casse en cas d'échec. Sauf que vendre une maison 100 % Apple avec des produits estampillés LG, il faudra l'expliquer au grand public, qui risque de ne pas comprendre où commence la pomme et où s'arrête le Coréen. On attend surtout les prix et une vraie disponibilité en Europe, parce qu'une gamme réservée au marché américain ne nous avancera pas beaucoup. Mais bon, après des années de HomeKit laissé à l'abandon, voir Cupertino se réveiller sur la maison connectée est une excellente nouvelle.