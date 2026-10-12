HomePod mini 2, Apple TV 4K et HomeView : les dernières fuites !
Par Laurence - Publié le
À deux jours de son événement Welcome home, Apple semble avoir bien du mal à garder ses nouveautés secrètes. Apparemment, la firme s’apprêterait à dévoiler trois nouveaux produits pour la maison : un HomePod mini 2, une Apple TV 4K et surtout le HomeView, son premier écran connecté. Puces plus puissantes, Siri IA, nouveaux coloris et accessoires domotiques : voici les dernières informations avant la présentation du 13 octobre.
C’est probablement le produit le plus attendu de cette présentation. Après plusieurs années de rumeurs, Apple devrait enfin dévoiler son premier écran spécialement conçu pour la maison connectée. Apparemment, il n'est plus question de HomePad mais plutôt de HomeView, un nom déjà repéré dans un dépôt de marque.
L’appareil embarquerait une puce A18 et prendrait en charge les nouvelles fonctionnalités de Siri IA. Deux versions seraient proposées : un modèle à poser sur un meuble, avec une base métallique intégrant un haut-parleur, et une déclinaison murale dotée d’un support carré. La version de table offrirait même une meilleure qualité sonore que le HomePod mini.
Côté coloris, Apple prévoirait quatre finitions pour le modèle de table : gris, argent, lumière stellaire et rose. La version murale serait limitée au gris et à l’argent. Mais une particularité pourrait surprendre : le HomeView ne disposerait pas d’App Store pour installer des applications tierces. Apple privilégierait une sélection de ses propres applications, adaptées aux usages domestiques. Malgré son écran tactile et sa puce A18, le HomeView ne serait donc pas un simple iPad destiné à rester dans le salon, mais plutôt un centre de contrôle pour toute la maison.
Le HomePod mini actuel commence sérieusement à accuser son âge. Commercialisé depuis 2020, il repose toujours sur une puce S5, initialement conçue pour l’Apple Watch Series 5. Selon Mark Gurman, la Gen 2 devrait passer à une puce S10, une évolution importante pour les performances de l’enceinte. Si cette puce n’est pas la plus récente du catalogue d’Apple, elle constituerait néanmoins un bond générationnel considérable.
Mais son principal intérêt serait ailleurs : elle permettrait au HomePod mini de prendre en charge les nouvelles fonctionnalités de Siri IA (qui ne seront pas déployées en Europe avant plusieurs mois). De quoi espérer des interactions plus naturelles, une meilleure compréhension des demandes et une intégration plus poussée avec les équipements connectés.
L’autre grande nouveauté concernerait la connectivité. Apple intégrerait sa puce réseau N1, destinée notamment à gérer les communications sans fil. Le HomePod mini 2 pourrait ainsi prendre en charge le Wi-Fi 7, alors que le modèle actuel se limite au Wi-Fi 4.
Un changement particulièrement important sur le papier, même si les besoins d’une petite enceinte connectée ne nécessitent pas forcément des débits aussi élevés. L’intérêt pourrait surtout résider dans une meilleure gestion des communications avec les autres appareils de la maison.
La puce N1 assurerait également les connexions Thread et Matter, deux technologies essentielles au développement de la maison connectée. Apple chercherait ainsi à renforcer le rôle du HomePod mini comme élément central de son écosystème domestique.
L’Apple TV 4K devrait également passer à la vitesse supérieure. Selon Mark Gurman, le nouveau boîtier serait équipé d’une puce A19, qui lui permettrait notamment de prendre en charge Siri IA.
Mais deux autres nouveautés seraient envisagées. Apple pourrait intégrer des microphones directement dans l’Apple TV, afin de permettre aux utilisateurs de solliciter Siri sans utiliser la télécommande.
La Siri Remote pourrait, de son côté, accueillir un petit haut-parleur facilitant sa localisation. Une amélioration bienvenue pour retrouver une télécommande égarée entre les coussins du canapé !
Cette offensive ne concernerait pas uniquement les produits Apple. La firme préparerait une nouvelle gamme baptisée Apple Home Collection, développée avec des partenaires comme LG et Schneider Electric.
Au programme : thermostats, capteurs de température, serrures connectées, sonnettes vidéo, caméras intérieures et extérieures, mais également des caméras équipées d’un projecteur lumineux.
Certains accessoires LG pourraient profiter des nouvelles fonctions découvertes dans le code d’iOS 27, notamment des commandes accessibles en approchant simplement son iPhone ou une configuration par NFC avant même la mise sous tension.
Selon Mark Gurman, le HomePod mini 2 devrait être disponible en magasin dès le vendredi 30 octobre 2026, en même temps que la nouvelle Apple TV 4K. Le HomeView arriverait un peu plus tard, vers la mi-novembre. Concernant le tarif, aucune information officielle n’a encore filtré. Apple semble enfin prête à donner une véritable cohérence à son écosystème domestique. Mais est-ce que ces nouvelles fonctionnalités seront suffisamment convaincantes pour justifier l’achat de nouveaux équipements ? Réponse mardi !
L'écran connecté : deux versions, une puce A18 et Siri IA
C’est probablement le produit le plus attendu de cette présentation. Après plusieurs années de rumeurs, Apple devrait enfin dévoiler son premier écran spécialement conçu pour la maison connectée. Apparemment, il n'est plus question de HomePad mais plutôt de HomeView, un nom déjà repéré dans un dépôt de marque.
L’appareil embarquerait une puce A18 et prendrait en charge les nouvelles fonctionnalités de Siri IA. Deux versions seraient proposées : un modèle à poser sur un meuble, avec une base métallique intégrant un haut-parleur, et une déclinaison murale dotée d’un support carré. La version de table offrirait même une meilleure qualité sonore que le HomePod mini.
Côté coloris, Apple prévoirait quatre finitions pour le modèle de table : gris, argent, lumière stellaire et rose. La version murale serait limitée au gris et à l’argent. Mais une particularité pourrait surprendre : le HomeView ne disposerait pas d’App Store pour installer des applications tierces. Apple privilégierait une sélection de ses propres applications, adaptées aux usages domestiques. Malgré son écran tactile et sa puce A18, le HomeView ne serait donc pas un simple iPad destiné à rester dans le salon, mais plutôt un centre de contrôle pour toute la maison.
HomePod mini 2 : Une puce S10 pour faire entrer Siri dans l’ère de l’IA
Le HomePod mini actuel commence sérieusement à accuser son âge. Commercialisé depuis 2020, il repose toujours sur une puce S5, initialement conçue pour l’Apple Watch Series 5. Selon Mark Gurman, la Gen 2 devrait passer à une puce S10, une évolution importante pour les performances de l’enceinte. Si cette puce n’est pas la plus récente du catalogue d’Apple, elle constituerait néanmoins un bond générationnel considérable.
Mais son principal intérêt serait ailleurs : elle permettrait au HomePod mini de prendre en charge les nouvelles fonctionnalités de Siri IA (qui ne seront pas déployées en Europe avant plusieurs mois). De quoi espérer des interactions plus naturelles, une meilleure compréhension des demandes et une intégration plus poussée avec les équipements connectés.
L’autre grande nouveauté concernerait la connectivité. Apple intégrerait sa puce réseau N1, destinée notamment à gérer les communications sans fil. Le HomePod mini 2 pourrait ainsi prendre en charge le Wi-Fi 7, alors que le modèle actuel se limite au Wi-Fi 4.
Un changement particulièrement important sur le papier, même si les besoins d’une petite enceinte connectée ne nécessitent pas forcément des débits aussi élevés. L’intérêt pourrait surtout résider dans une meilleure gestion des communications avec les autres appareils de la maison.
La puce N1 assurerait également les connexions Thread et Matter, deux technologies essentielles au développement de la maison connectée. Apple chercherait ainsi à renforcer le rôle du HomePod mini comme élément central de son écosystème domestique.
Apple TV 4K : une puce A19 et des microphones intégrés ?
L’Apple TV 4K devrait également passer à la vitesse supérieure. Selon Mark Gurman, le nouveau boîtier serait équipé d’une puce A19, qui lui permettrait notamment de prendre en charge Siri IA.
Mais deux autres nouveautés seraient envisagées. Apple pourrait intégrer des microphones directement dans l’Apple TV, afin de permettre aux utilisateurs de solliciter Siri sans utiliser la télécommande.
La Siri Remote pourrait, de son côté, accueillir un petit haut-parleur facilitant sa localisation. Une amélioration bienvenue pour retrouver une télécommande égarée entre les coussins du canapé !
LG et Schneider Electric pour équiper toute la maison
Cette offensive ne concernerait pas uniquement les produits Apple. La firme préparerait une nouvelle gamme baptisée Apple Home Collection, développée avec des partenaires comme LG et Schneider Electric.
Au programme : thermostats, capteurs de température, serrures connectées, sonnettes vidéo, caméras intérieures et extérieures, mais également des caméras équipées d’un projecteur lumineux.
Certains accessoires LG pourraient profiter des nouvelles fonctions découvertes dans le code d’iOS 27, notamment des commandes accessibles en approchant simplement son iPhone ou une configuration par NFC avant même la mise sous tension.
Qu’en penser ?
Selon Mark Gurman, le HomePod mini 2 devrait être disponible en magasin dès le vendredi 30 octobre 2026, en même temps que la nouvelle Apple TV 4K. Le HomeView arriverait un peu plus tard, vers la mi-novembre. Concernant le tarif, aucune information officielle n’a encore filtré. Apple semble enfin prête à donner une véritable cohérence à son écosystème domestique. Mais est-ce que ces nouvelles fonctionnalités seront suffisamment convaincantes pour justifier l’achat de nouveaux équipements ? Réponse mardi !