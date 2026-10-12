HomePod mini 2, Apple TV 4K et HomeView : les dernières fuites !

L'écran connecté : deux versions, une puce A18 et Siri IA

HomePod mini 2 : Une puce S10 pour faire entrer Siri dans l’ère de l’IA

Apple TV 4K : une puce A19 et des microphones intégrés ?

LG et Schneider Electric pour équiper toute la maison

Qu’en penser ?



Selon Mark Gurman, le HomePod mini 2 devrait être disponible en magasin dès le vendredi 30 octobre 2026, en même temps que la nouvelle Apple TV 4K. Le HomeView arriverait un peu plus tard, vers la mi-novembre. Concernant le tarif, aucune information officielle n’a encore filtré. Apple semble enfin prête à donner une véritable cohérence à son écosystème domestique. Mais est-ce que ces nouvelles fonctionnalités seront suffisamment convaincantes pour justifier l’achat de nouveaux équipements ? Réponse mardi !

C’est probablement le produit le plus attendu de cette présentation. Après plusieurs années de rumeurs,. Apparemment, il n'est plus question demais plutôt de, un nom déjà repéré dans un dépôt de marque.L’appareil embarqueraitet prendrait en charge les nouvelles fonctionnalités de Siri IA.seraient proposées : un modèle à poser sur un meuble, avec une base métallique intégrant un haut-parleur, et une déclinaison murale dotée d’un support carré. La version de table offrirait même une meilleure qualité sonore que le HomePod mini.Côté coloris, Apple prévoirait: gris, argent, lumière stellaire et rose. La version murale serait limitée au gris et à l’argent. Mais une particularité pourrait surprendre : l. Apple privilégierait une sélection de ses propres applications, adaptées aux usages domestiques. Malgré son écran tactile et sa puce A18, le HomeView ne serait donc pas un simple iPad destiné à rester dans le salon, mais plutôtLe HomePod mini actuel commence sérieusement à accuser son âge. Commercialisé depuis 2020, il repose toujours sur une puce S5, initialement conçue pour l’Apple Watch Series 5. Selon Mark Gurman, la Gen 2 devrait passer à, une évolution importante pour les performances de l’enceinte. Si cette puce n’est pas la plus récente du catalogue d’Apple, elle constituerait néanmoins un bond générationnel considérable.Mais son principal intérêt serait ailleurs :(qui ne seront pas déployées en Europe avant plusieurs mois). De quoi espérer des interactions plus naturelles, une meilleure compréhension des demandes et une intégration plus poussée avec les équipements connectés.L’autre grande nouveauté concernerait la connectivité.. Le HomePod mini 2 pourrait ainsi prendre en charge le Wi-Fi 7, alors que le modèle actuel se limite au Wi-Fi 4.Un changement particulièrement important sur le papier, même si les besoins d’une petite enceinte connectée ne nécessitent pas forcément des débits aussi élevés. L’intérêt pourrait surtout résider dans uneLa puce N1 assurerait également les, deux technologies essentielles au développement de la maison connectée. Apple chercherait ainsi à renforcer le rôle du HomePod mini comme élément central de son écosystème domestique.L’Apple TV 4K devrait également passer à la vitesse supérieure. Selon Mark Gurman, le nouveau boîtier serait équipéMais deux autres nouveautés seraient envisagées. Apple pourrait, afin de permettre aux utilisateurs de solliciter Siri sans utiliser la télécommande.Lapourrait, de son côté, accueillir un petit haut-parleur facilitant sa localisation. Une amélioration bienvenue pour retrouver une télécommande égarée entre les coussins du canapé !Cette offensive ne concernerait pas uniquement les produits Apple., développée avec des partenaires comme LG et Schneider Electric.Au programme : thermostats, capteurs de température, serrures connectées, sonnettes vidéo, caméras intérieures et extérieures, mais également des caméras équipées d’un projecteur lumineux., notamment des commandes accessibles en approchant simplement son iPhone ou une configuration par NFC avant même la mise sous tension.