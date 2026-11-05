HomeView : Apple préparerait l'arrivée de ChatGPT et Claude sur son écran connecté
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait ouvrir son futur écran connecté HomeView à d'autres IA que Siri. Des références découvertes dans la première bêta d'iOS 27.3 suggèrent que l'appareil serait capable d'accueillir des assistants conversationnels tiers, comme ChatGPT et Claude.
Alors qu'Apple développe ses propres fonctionnalités d'intelligence artificielle autour de Siri, la firme pourrait également laisser une place importante aux solutions concurrentes sur son HomeView. Apparemment, des éléments découverts dans le code d'iOS 27.3 bêta 1 suggèrent la prise en charge d'applications conversationnelles tierces, notamment ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic.
L’utilisateur pdfu avait déjà repéré, au début du mois, un indicateur inutilisé baptisé
La découverte concerne plus précisément PebblePlay, un composant logiciel présenté comme une passerelle entre HomeView et CarPlay. Dans iOS 27.3, celui-ci disposerait désormais d'une nouvelle catégorie baptisée
Le code mentionne également plusieurs fonctions techniques nécessaires à l'utilisation d'un assistant vocal : la gestion des échanges audio bidirectionnels, le suivi des sessions et la possibilité d'interrompre une conversation. Ces éléments pourraient permettre aux utilisateurs de dialoguer directement avec ChatGPT ou Claude depuis HomeView, sans nécessairement passer par leur iPhone.
Il faut toutefois rester prudent. Selon pdfu, ces fonctionnalités ne seraient pas encore totalement intégrées. Leur présence dans une version bêta ne garantit donc ni leur disponibilité au lancement ni leur activation dans une future mise à jour.
Attendu comme un nouvel élément central de l'écosystème domestique d'Apple, HomeView devrait permettre de contrôler les accessoires HomeKit, consulter différentes informations et interagir avec les services de la marque. Son interface pourrait notamment s'appuyer sur des widgets, avec une présentation adaptée à une utilisation dans les différentes pièces de la maison.
Mais Apple semble envisager des usages plus étendus. De précédentes découvertes dans le code suggéraient déjà que HomeView pourrait également faire office de caméra de surveillance compatible HomeKit, ajoutant une fonction de sécurité à ses capacités domotiques.
L'intégration éventuelle d'assistants conversationnels tiers ouvrirait encore d'autres possibilités : poser des questions, obtenir des explications, préparer une recette ou interroger une intelligence artificielle directement depuis la cuisine ou le salon. Il faudra néanmoins déterminer quelles autorisations Apple accordera à ces applications, notamment concernant l'accès au microphone, aux informations personnelles et aux équipements connectés.
Cette ouverture aux intelligences artificielles tierces pourrait constituer un véritable atout pour HomeView. En accueillant ChatGPT, Claude et potentiellement d'autres assistants conversationnels, Apple ne limiterait plus son écran connecté aux seuls services de son écosystème. Cette stratégie pourrait également permettre à HomeView de séduire de nouveaux marchés, notamment les utilisateurs déjà habitués à ces intelligences artificielles, mais aussi les professionnels et les entreprises qui pourraient y trouver de nouveaux usages.
ChatGPT et Claude bientôt sur HomeView ?
Alors qu'Apple développe ses propres fonctionnalités d'intelligence artificielle autour de Siri, la firme pourrait également laisser une place importante aux solutions concurrentes sur son HomeView. Apparemment, des éléments découverts dans le code d'iOS 27.3 bêta 1 suggèrent la prise en charge d'applications conversationnelles tierces, notamment ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic.
L’utilisateur pdfu avait déjà repéré, au début du mois, un indicateur inutilisé baptisé
ConversationalApps. Cette découverte laissait supposer qu'Apple envisageait d'autoriser une nouvelle catégorie d'applications sur son écran connecté. Dans une nouvelle publication sur X, datée du 5 novembre, il affirme avoir trouvé des indices supplémentaires confirmant cette orientation.
Une architecture inspirée de CarPlay
La découverte concerne plus précisément PebblePlay, un composant logiciel présenté comme une passerelle entre HomeView et CarPlay. Dans iOS 27.3, celui-ci disposerait désormais d'une nouvelle catégorie baptisée
Conversational Apps, destinée aux applications reposant sur des échanges conversationnels. Apple utiliserait ainsi un système de catégories comparable à celui de CarPlay, où seules certaines familles d'applications sont autorisées à fonctionner sur l'interface.
Le code mentionne également plusieurs fonctions techniques nécessaires à l'utilisation d'un assistant vocal : la gestion des échanges audio bidirectionnels, le suivi des sessions et la possibilité d'interrompre une conversation. Ces éléments pourraient permettre aux utilisateurs de dialoguer directement avec ChatGPT ou Claude depuis HomeView, sans nécessairement passer par leur iPhone.
Il faut toutefois rester prudent. Selon pdfu, ces fonctionnalités ne seraient pas encore totalement intégrées. Leur présence dans une version bêta ne garantit donc ni leur disponibilité au lancement ni leur activation dans une future mise à jour.
HomeView pourrait devenir bien plus qu'un écran domotique
Attendu comme un nouvel élément central de l'écosystème domestique d'Apple, HomeView devrait permettre de contrôler les accessoires HomeKit, consulter différentes informations et interagir avec les services de la marque. Son interface pourrait notamment s'appuyer sur des widgets, avec une présentation adaptée à une utilisation dans les différentes pièces de la maison.
Mais Apple semble envisager des usages plus étendus. De précédentes découvertes dans le code suggéraient déjà que HomeView pourrait également faire office de caméra de surveillance compatible HomeKit, ajoutant une fonction de sécurité à ses capacités domotiques.
L'intégration éventuelle d'assistants conversationnels tiers ouvrirait encore d'autres possibilités : poser des questions, obtenir des explications, préparer une recette ou interroger une intelligence artificielle directement depuis la cuisine ou le salon. Il faudra néanmoins déterminer quelles autorisations Apple accordera à ces applications, notamment concernant l'accès au microphone, aux informations personnelles et aux équipements connectés.
Qu'en penser ?
Cette ouverture aux intelligences artificielles tierces pourrait constituer un véritable atout pour HomeView. En accueillant ChatGPT, Claude et potentiellement d'autres assistants conversationnels, Apple ne limiterait plus son écran connecté aux seuls services de son écosystème. Cette stratégie pourrait également permettre à HomeView de séduire de nouveaux marchés, notamment les utilisateurs déjà habitués à ces intelligences artificielles, mais aussi les professionnels et les entreprises qui pourraient y trouver de nouveaux usages.