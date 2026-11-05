HomeView : Apple préparerait l'arrivée de ChatGPT et Claude sur son écran connecté

ChatGPT et Claude bientôt sur HomeView ?

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Une architecture inspirée de CarPlay

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HomeView pourrait devenir bien plus qu'un écran domotique

Qu'en penser ?



Cette ouverture aux intelligences artificielles tierces pourrait constituer un véritable atout pour HomeView. En accueillant ChatGPT, Claude et potentiellement d'autres assistants conversationnels, Apple ne limiterait plus son écran connecté aux seuls services de son écosystème. Cette stratégie pourrait également permettre à HomeView de séduire de nouveaux marchés, notamment les utilisateurs déjà habitués à ces intelligences artificielles, mais aussi les professionnels et les entreprises qui pourraient y trouver de nouveaux usages.

Alors qu'Apple développe ses propres fonctionnalités d'intelligence artificielle autour de Siri, la firme pourrait également laisser une place importante aux solutions concurrentes sur son HomeView. Apparemment,, notamment ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic.L’utilisateur pdfu avait déjà repéré, au début du mois, un indicateur inutilisé baptisé. Cette découverte laissait supposer qu'Apple envisageait d'autoriser uneDans une nouvelle publication sur X, datée du 5 novembre, il affirme avoir trouvé des indices supplémentaires confirmant cette orientation.La découverte concerne plus précisément PebblePlay, un composant logiciel présenté comme une passerelle entre HomeView et CarPlay. Dans iOS 27.3, celui-ci disposerait désormais d'une nouvelle catégorie baptisée, destinée aux applications reposant sur des échanges conversationnels., où seules certaines familles d'applications sont autorisées à fonctionner sur l'interface.: la gestion des échanges audio bidirectionnels, le suivi des sessions et la possibilité d'interrompre une conversation. Ces éléments pourraient permettre aux utilisateurs de dialoguer directement avec ChatGPT ou Claude depuis HomeView, sans nécessairement passer par leur iPhone.Selon pdfu, ces fonctionnalités ne seraient pas encore totalement intégrées. Leur présence dans une version bêta ne garantit donc ni leur disponibilité au lancement ni leur activation dans une future mise à jour.Attendu comme un nouvel élément central de l'écosystème domestique d'Apple, HomeView devrait permettre de. Son interface pourrait notamment s'appuyer sur des widgets, avec une présentation adaptée à une utilisation dans les différentes pièces de la maison.Mais Apple semble envisager des usages plus étendus. De précédentes découvertes dans le code suggéraient déjà que, ajoutant une fonction de sécurité à ses capacités domotiques.: poser des questions, obtenir des explications, préparer une recette ou interroger une intelligence artificielle directement depuis la cuisine ou le salon. Il faudra néanmoins déterminer quelles autorisations Apple accordera à ces applications, notamment concernant l'accès au microphone, aux informations personnelles et aux équipements connectés.