Pour iFixit, le HomeView est difficilement réparable
Par Laurence - Publié le
Le nouvel écran connecté d’Apple vient de passer entre les mains d’iFixit. Le spécialiste du démontage et de la réparation des appareils électroniques s’est intéressé au HomeView et à ses composants internes. Et le bilan est plutôt décevant : malgré une conception soignée, plusieurs choix techniques rendent les réparations particulièrement compliquées.
Après les iPhone, les Mac et les iPad, c’est au tour du HomeView de passer sur la table de démontage d’iFixit. Le nouvel appareil domestique d’Apple, qui associe un écran tactile à un système audio, se révèle nettement moins accessible que les HomePod de la marque. La première difficulté apparaît dès l’ouverture. L’écran est maintenu en place par une importante quantité d’adhésif et de colle, ce qui complique considérablement son retrait.
Les techniciens d’iFixit ont dû forcer pour accéder aux composants internes, avec un risque élevé d’endommager certaines pièces. Une fois l’écran retiré, le démontage ne devient pas beaucoup plus simple. Apple utilise un mélange de vis cruciformes et Torx de différentes tailles, obligeant à multiplier les outils pour poursuivre l’opération.
À l’intérieur, les haut-parleurs occupent une grande partie de l’espace disponible derrière l’écran. La carte mère est installée derrière ces derniers, dans une configuration particulièrement compacte. Apple a également prévu un système de dissipation thermique utilisant directement le boîtier en aluminium du HomeView. Un blindage métallique fixé à la carte mère entre en contact avec l’arrière du châssis, transformant l’ensemble du boîtier en dissipateur thermique.
Cette solution permet d’évacuer la chaleur sans multiplier les composants, mais elle complique les interventions. La présence de pâte thermique et d’adhésif rend notamment l’extraction de la carte mère particulièrement délicate. Les haut-parleurs sont maintenus par un épais coussinet adhésif. Lors du démontage, l’un d’eux s’est même cassé en deux lorsque les techniciens ont tenté de le retirer.
Ayant sévi sur les deux modèles, iFixit a également constaté que les versions murale et de table du HomeView ne partagent pas exactement la même architecture interne. Le modèle destiné à être fixé dispose notamment d’une carte mère plus grande.
À l’inverse, la version de table intègre des haut-parleurs plus imposants ainsi qu’un mécanisme de fixation pivotant, permettant d’orienter l’écran. Ces différences empêchent d’interchanger directement plusieurs composants entre les deux modèles.
Les techniciens ont également relevé la présence de plusieurs câbles reliant l’écran à la base audio. En raison de l’assemblage retenu par Apple, il n’est pas possible de séparer simplement les deux éléments en intervenant uniquement depuis la base.
Tout n’est cependant pas négatif. La base audio du HomeView reprend une conception proche de celle du HomePod et se révèle nettement plus facile à démonter. Le port USB-C est notamment modulaire, ce qui permet théoriquement de le remplacer sans changer l’ensemble des composants internes. Les deux haut-parleurs présents dans le boîtier peuvent également être retirés et remplacés. Ces éléments montrent qu’Apple a prévu certaines possibilités de réparation, même si elles restent limitées par la difficulté d’accès aux autres composants.
Le démontage d’iFixit met en évidence un contraste entre la conception technique du HomeView et sa réparabilité. Si l’utilisation du châssis comme dissipateur thermique témoigne d’un travail d’intégration poussé, les nombreux adhésifs et la difficulté à accéder à la carte mère compliquent les interventions. Pour iFixit, Apple a fait plusieurs choix qui rendent les réparations inutilement difficiles. Un constat décevant pour un appareil domestique destiné à fonctionner pendant plusieurs années, d’autant que le constructeur multiplie parallèlement les initiatives en faveur du droit à la réparation.
Un écran particulièrement difficile à retirer
Après les iPhone, les Mac et les iPad, c’est au tour du HomeView de passer sur la table de démontage d’iFixit. Le nouvel appareil domestique d’Apple, qui associe un écran tactile à un système audio, se révèle nettement moins accessible que les HomePod de la marque. La première difficulté apparaît dès l’ouverture. L’écran est maintenu en place par une importante quantité d’adhésif et de colle, ce qui complique considérablement son retrait.
Les techniciens d’iFixit ont dû forcer pour accéder aux composants internes, avec un risque élevé d’endommager certaines pièces. Une fois l’écran retiré, le démontage ne devient pas beaucoup plus simple. Apple utilise un mélange de vis cruciformes et Torx de différentes tailles, obligeant à multiplier les outils pour poursuivre l’opération.
Une conception pensée pour dissiper la chaleur
À l’intérieur, les haut-parleurs occupent une grande partie de l’espace disponible derrière l’écran. La carte mère est installée derrière ces derniers, dans une configuration particulièrement compacte. Apple a également prévu un système de dissipation thermique utilisant directement le boîtier en aluminium du HomeView. Un blindage métallique fixé à la carte mère entre en contact avec l’arrière du châssis, transformant l’ensemble du boîtier en dissipateur thermique.
Cette solution permet d’évacuer la chaleur sans multiplier les composants, mais elle complique les interventions. La présence de pâte thermique et d’adhésif rend notamment l’extraction de la carte mère particulièrement délicate. Les haut-parleurs sont maintenus par un épais coussinet adhésif. Lors du démontage, l’un d’eux s’est même cassé en deux lorsque les techniciens ont tenté de le retirer.
Deux versions, mais des composants différents
Ayant sévi sur les deux modèles, iFixit a également constaté que les versions murale et de table du HomeView ne partagent pas exactement la même architecture interne. Le modèle destiné à être fixé dispose notamment d’une carte mère plus grande.
À l’inverse, la version de table intègre des haut-parleurs plus imposants ainsi qu’un mécanisme de fixation pivotant, permettant d’orienter l’écran. Ces différences empêchent d’interchanger directement plusieurs composants entre les deux modèles.
Les techniciens ont également relevé la présence de plusieurs câbles reliant l’écran à la base audio. En raison de l’assemblage retenu par Apple, il n’est pas possible de séparer simplement les deux éléments en intervenant uniquement depuis la base.
Quelques bonnes surprises dans la base audio
Tout n’est cependant pas négatif. La base audio du HomeView reprend une conception proche de celle du HomePod et se révèle nettement plus facile à démonter. Le port USB-C est notamment modulaire, ce qui permet théoriquement de le remplacer sans changer l’ensemble des composants internes. Les deux haut-parleurs présents dans le boîtier peuvent également être retirés et remplacés. Ces éléments montrent qu’Apple a prévu certaines possibilités de réparation, même si elles restent limitées par la difficulté d’accès aux autres composants.
Qu’en penser ?
Le démontage d’iFixit met en évidence un contraste entre la conception technique du HomeView et sa réparabilité. Si l’utilisation du châssis comme dissipateur thermique témoigne d’un travail d’intégration poussé, les nombreux adhésifs et la difficulté à accéder à la carte mère compliquent les interventions. Pour iFixit, Apple a fait plusieurs choix qui rendent les réparations inutilement difficiles. Un constat décevant pour un appareil domestique destiné à fonctionner pendant plusieurs années, d’autant que le constructeur multiplie parallèlement les initiatives en faveur du droit à la réparation.