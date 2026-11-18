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Un écran particulièrement difficile à retirer

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Une conception pensée pour dissiper la chaleur

Image iFixit - quand le démontage tourne au carnage

Deux versions, mais des composants différents

Image iFixit - quand le démontage tourne au carnage (encore)

Quelques bonnes surprises dans la base audio

Qu’en penser ?



Le démontage d’iFixit met en évidence un contraste entre la conception technique du HomeView et sa réparabilité. Si l’utilisation du châssis comme dissipateur thermique témoigne d’un travail d’intégration poussé, les nombreux adhésifs et la difficulté à accéder à la carte mère compliquent les interventions. Pour iFixit, Apple a fait plusieurs choix qui rendent les réparations inutilement difficiles. Un constat décevant pour un appareil domestique destiné à fonctionner pendant plusieurs années, d’autant que le constructeur multiplie parallèlement les initiatives en faveur du droit à la réparation.

Après les iPhone, les Mac et les iPad,. Le nouvel appareil domestique d’Apple, qui associe un écran tactile à un système audio, se révèleque les HomePod de la marque. La première difficulté apparaît dès l’ouverture., ce qui complique considérablement son retrait.Les techniciens d’iFixit ont dûpour accéder aux composants internes, avec un. Une fois l’écran retiré, le démontage ne devient pas beaucoup plus simple. Apple utilise un mélange de vis cruciformes et Torx de différentes tailles, obligeant à multiplier les outils pour poursuivre l’opération.À l’intérieur, les haut-parleurs occupent une grande partie de l’espace disponible derrière l’écran. La carte mère est installée derrière ces derniers, dans une configuration particulièrement compacte. Apple a également prévu unutilisant directement le boîtier en aluminium du HomeView.La présence de pâte thermique et d’adhésif rend notamment l’extraction de la carte mère particulièrement délicate. Les haut-parleurs sont maintenus par un épais coussinet adhésif. Lors du démontage, l’un d’eux s’est même cassé en deux lorsque les techniciens ont tenté de le retirer.Ayant sévi sur les deux modèles, iFixit a également constaté que. Le modèle destiné à être fixé dispose notamment d’une carte mère plus grande.À l’inverse,, permettant d’orienter l’écran. Ces différences empêchent d’interchanger directement plusieurs composants entre les deux modèles.. En raison de l’assemblage retenu par Apple, il n’est pas possible de séparer simplement les deux éléments en intervenant uniquement depuis la base.La base audio du HomeView reprend une conception proche de celle du HomePod et se révèle nettement plus facile à démonter. Le port USB-C est notamment modulaire, ce qui permet théoriquement de le remplacer sans changer l’ensemble des composants internes. Les deux haut-parleurs présents dans le boîtier peuvent également être retirés et remplacés. Ces éléments montrent qu’Apple a prévupossibilités de réparation, même si elles restent limitées par la difficulté d’accès aux autres composants.