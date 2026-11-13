Test Apple HomeView : le matériel convainc, Siri et le logiciel beaucoup moins

On en dit quoi ?



Apple arrive presque dix ans après Amazon et Google sur ce marché, et réussit quand même une entrée plutôt convaincante si on en croit les testeurs. Le schéma est très classique chez la marque : un matériel au point dès le premier jour, un logiciel qui se construira à coups de mises à jour. Le vrai problème est ailleurs pour nous : ce HomeView est probablement le produit Apple le plus original de l'année pour la marque, avec le Duo, et c'est justement le seul qu'on ne pourra pas acheter.