Test Apple HomeView : le matériel convainc, Siri et le logiciel beaucoup moins
Par Vincent Lautier - Publié le
Les premiers tests du HomeView, le premier écran connecté d'Apple vendu 299 dollars, sont tombés. Et le constat revient chez tous les testeurs américains : le matériel est une vraie réussite, le son étonne pour le gabarit, mais Siri AI et le logiciel ont encore du chemin à faire. Le tout sans la moindre date pour l'Europe, hélas.
Jennifer Pattison Tuohy, qui signe le test de The Verge, en a fait son écran connecté préféré et lui donne un 7 sur 10 : contrôle de la maison très rapide, cadrans personnalisables réussis, bon compagnon de cuisine. L'objet se résume à une dalle carrée tactile de 7 pouces posée sur une base en aluminium qui fait office d'enceinte, avec une charnière pour incliner l'écran. Chez Engadget, Billy Steele monte à 8,4 sur 10 et trouve l'appareil plus élégant que tout ce que proposent Amazon et Google, avec un petit air d'iMac G4. Le son se situe quelque part entre un HomePod mini et un HomePod selon Chance Miller de 9to5Mac, qui a passé dix jours avec dans sa cuisine et regrette surtout l'absence totale de boutons, impossible donc de monter le volume sans parler à Siri ou toucher l'écran. La dalle descend à 0,3 nit la nuit, un record chez Apple, parfait sur une table de chevet.
Le HomeView est le premier appareil de la marque à embarquer Siri AI, et c'est là que les avis se gâtent. L'assistant répond bien aux questions générales, avec des visuels à l'appui, mais il lui arrive de rester bloqué ou de renvoyer un message du type
C'est AppleInsider qui tape le plus fort avec un 2,5 sur 5 : pas d'App Store, des applications tierces limitées à l'audio et à la vidéo via une adaptation de CarPlay, un ensemble jugé très creux et difficile à recommander pour le moment. Le testeur veut quand même en acheter plusieurs pour la maison, c'est dire le paradoxe. PCMag est beaucoup plus enthousiaste : Andrew Gebhart lui colle un 4 sur 5 et un Editors' Choice, en le présentant comme le meilleur écran connecté pour les foyers déjà équipés tout Apple. TechSpot, qui compile tous ces tests, résume bien la situation : Apple a réussi le matériel, le logiciel demande encore du travail. Dan Barbera, de MacRumors, note aussi qu'il faudra ajouter entre 60 et 130 dollars pour le support mural, vendu séparément.
La sortie est prévue ce 13 novembre dans huit pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. Aucun pays de l'Union européenne n'est servi : Siri AI n'y est toujours pas disponible, et Apple se contente de dire qu'elle discute avec Bruxelles, sans avancer de date ni de prix en euros.
Apple arrive presque dix ans après Amazon et Google sur ce marché, et réussit quand même une entrée plutôt convaincante si on en croit les testeurs. Le schéma est très classique chez la marque : un matériel au point dès le premier jour, un logiciel qui se construira à coups de mises à jour. Le vrai problème est ailleurs pour nous : ce HomeView est probablement le produit Apple le plus original de l'année pour la marque, avec le Duo, et c'est justement le seul qu'on ne pourra pas acheter.
Un matériel très réussi
Jennifer Pattison Tuohy, qui signe le test de The Verge, en a fait son écran connecté préféré et lui donne un 7 sur 10 : contrôle de la maison très rapide, cadrans personnalisables réussis, bon compagnon de cuisine. L'objet se résume à une dalle carrée tactile de 7 pouces posée sur une base en aluminium qui fait office d'enceinte, avec une charnière pour incliner l'écran. Chez Engadget, Billy Steele monte à 8,4 sur 10 et trouve l'appareil plus élégant que tout ce que proposent Amazon et Google, avec un petit air d'iMac G4. Le son se situe quelque part entre un HomePod mini et un HomePod selon Chance Miller de 9to5Mac, qui a passé dix jours avec dans sa cuisine et regrette surtout l'absence totale de boutons, impossible donc de monter le volume sans parler à Siri ou toucher l'écran. La dalle descend à 0,3 nit la nuit, un record chez Apple, parfait sur une table de chevet.
Siri AI, encore trop irrégulier
Le HomeView est le premier appareil de la marque à embarquer Siri AI, et c'est là que les avis se gâtent. L'assistant répond bien aux questions générales, avec des visuels à l'appui, mais il lui arrive de rester bloqué ou de renvoyer un message du type
réessayez plus tard, raconte Chance Miller. Pour les questions personnelles, calendrier ou messages, il faut un iPhone ou un iPad compatible Apple Intelligence sur le même réseau Wi-Fi, avec quelques secondes de latence en plus. Jennifer Pattison Tuohy pointe aussi un vrai souci de vie privée : elle pouvait lire les messages de sa fille de 15 ans sur l'écran de la cuisine, et inversement. Le verdict de l'adolescente est sec :
je vais juste utiliser mon iPhone. Apple promet une mise à jour le mois prochain, avec le contrôle des serrures et des portes de garage à la voix à la clé.
Un logiciel encore trop jeune
C'est AppleInsider qui tape le plus fort avec un 2,5 sur 5 : pas d'App Store, des applications tierces limitées à l'audio et à la vidéo via une adaptation de CarPlay, un ensemble jugé très creux et difficile à recommander pour le moment. Le testeur veut quand même en acheter plusieurs pour la maison, c'est dire le paradoxe. PCMag est beaucoup plus enthousiaste : Andrew Gebhart lui colle un 4 sur 5 et un Editors' Choice, en le présentant comme le meilleur écran connecté pour les foyers déjà équipés tout Apple. TechSpot, qui compile tous ces tests, résume bien la situation : Apple a réussi le matériel, le logiciel demande encore du travail. Dan Barbera, de MacRumors, note aussi qu'il faudra ajouter entre 60 et 130 dollars pour le support mural, vendu séparément.
La sortie est prévue ce 13 novembre dans huit pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. Aucun pays de l'Union européenne n'est servi : Siri AI n'y est toujours pas disponible, et Apple se contente de dire qu'elle discute avec Bruxelles, sans avancer de date ni de prix en euros.
On en dit quoi ?
Apple arrive presque dix ans après Amazon et Google sur ce marché, et réussit quand même une entrée plutôt convaincante si on en croit les testeurs. Le schéma est très classique chez la marque : un matériel au point dès le premier jour, un logiciel qui se construira à coups de mises à jour. Le vrai problème est ailleurs pour nous : ce HomeView est probablement le produit Apple le plus original de l'année pour la marque, avec le Duo, et c'est justement le seul qu'on ne pourra pas acheter.