On en dit quoi ?



C'est quand même un comble de voir un écran domestique à ce prix-là privé du moindre accessoire nomade, alors qu'une vulgaire batterie de smartphone règle la question en dix secondes. On imagine bien un accessoiriste s'engouffrer dans la brèche d'ici Noël, le marché des supports pour produits Apple n'a jamais raté une occasion pareille. Par chez nous, le débat reste purement théorique : sans le nouveau Siri en Europe, le HomeView n'a ni prix en euros ni calendrier, et c'est bien ça le vrai problème.