Le HomeView d'Apple devient nomade avec une simple batterie USB-C
Par Vincent Lautier - Publié le
Le HomeView ne contient aucune batterie et doit en théorie rester branché en permanence sur sa prise. AppleInsider a tenté l'expérience en alimentant l'écran connecté d'Apple avec une petite batterie MagSafe, et tout fonctionne sans broncher, affichage et Siri compris. De quoi imaginer un usage nomade que la marque n'a pas prévu, pour un produit toujours pas vendu en France, hélas.
Présenté le 13 octobre pendant l'événement Welcome home, le HomeView est en vente depuis le 13 novembre à 299 dollars, dans deux versions facturées au même prix, l'une posée sur un socle qui sert d'enceinte, l'autre prévue pour être fixée au mur. On y trouve un écran tactile carré de 7 pouces, une puce A18, la reconnaissance des visages du foyer et le nouveau Siri dopé à l'IA, celui-là même qui n'est toujours pas disponible en Europe. Par contre, aucune trace de batterie, ni dans un modèle ni dans l'autre. La version à poser réclame un adaptateur de 30 W, la murale se contente de 20 W, et tout passe par un simple port USB-C. Débranchez, et l'écran s'éteint aussitôt.
C'est justement ce port USB-C qui change tout. AppleInsider a branché son HomeView sur une petite batterie MagSafe, de celles qu'on colle au dos d'un iPhone, et l'appareil a tourné sans le moindre accroc. La règle est simple : il faut une batterie externe capable de délivrer au moins 20 W pour la version murale, et 30 W pour le modèle à poser. Du coup, rien n'empêche d'emporter l'écran de la cuisine au garage le temps d'une recette ou d'un bricolage, puis de le reposer sur sa prise comme si de rien n'était.
Le catalogue d'accessoires ne propose rien de tel. Apple a travaillé avec Schneider Home sur des supports muraux vendus à partir d'une soixantaine de dollars, mais tous supposent une alimentation fixe. Le HomeView n'a de toute façon pas été conçu pour voyager, et il n'en a pas vraiment besoin. L'idée défendue par AppleInsider est plutôt celle d'un socle à batterie officiel, un accessoire qui permettrait de déplacer l'écran de pièce en pièce sans jamais penser à la prise. Le produit reste pour l'instant cantonné aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Inde ou encore à Singapour. L'Union européenne attend toujours son tour, sans prix en euros ni date de sortie.
C'est quand même un comble de voir un écran domestique à ce prix-là privé du moindre accessoire nomade, alors qu'une vulgaire batterie de smartphone règle la question en dix secondes. On imagine bien un accessoiriste s'engouffrer dans la brèche d'ici Noël, le marché des supports pour produits Apple n'a jamais raté une occasion pareille. Par chez nous, le débat reste purement théorique : sans le nouveau Siri en Europe, le HomeView n'a ni prix en euros ni calendrier, et c'est bien ça le vrai problème.
Un écran pensé pour rester branché
Présenté le 13 octobre pendant l'événement Welcome home, le HomeView est en vente depuis le 13 novembre à 299 dollars, dans deux versions facturées au même prix, l'une posée sur un socle qui sert d'enceinte, l'autre prévue pour être fixée au mur. On y trouve un écran tactile carré de 7 pouces, une puce A18, la reconnaissance des visages du foyer et le nouveau Siri dopé à l'IA, celui-là même qui n'est toujours pas disponible en Europe. Par contre, aucune trace de batterie, ni dans un modèle ni dans l'autre. La version à poser réclame un adaptateur de 30 W, la murale se contente de 20 W, et tout passe par un simple port USB-C. Débranchez, et l'écran s'éteint aussitôt.
Une batterie MagSafe et ça tourne
C'est justement ce port USB-C qui change tout. AppleInsider a branché son HomeView sur une petite batterie MagSafe, de celles qu'on colle au dos d'un iPhone, et l'appareil a tourné sans le moindre accroc. La règle est simple : il faut une batterie externe capable de délivrer au moins 20 W pour la version murale, et 30 W pour le modèle à poser. Du coup, rien n'empêche d'emporter l'écran de la cuisine au garage le temps d'une recette ou d'un bricolage, puis de le reposer sur sa prise comme si de rien n'était.
Apple n'a rien prévu pour ça
Le catalogue d'accessoires ne propose rien de tel. Apple a travaillé avec Schneider Home sur des supports muraux vendus à partir d'une soixantaine de dollars, mais tous supposent une alimentation fixe. Le HomeView n'a de toute façon pas été conçu pour voyager, et il n'en a pas vraiment besoin. L'idée défendue par AppleInsider est plutôt celle d'un socle à batterie officiel, un accessoire qui permettrait de déplacer l'écran de pièce en pièce sans jamais penser à la prise. Le produit reste pour l'instant cantonné aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Inde ou encore à Singapour. L'Union européenne attend toujours son tour, sans prix en euros ni date de sortie.
On en dit quoi ?
C'est quand même un comble de voir un écran domestique à ce prix-là privé du moindre accessoire nomade, alors qu'une vulgaire batterie de smartphone règle la question en dix secondes. On imagine bien un accessoiriste s'engouffrer dans la brèche d'ici Noël, le marché des supports pour produits Apple n'a jamais raté une occasion pareille. Par chez nous, le débat reste purement théorique : sans le nouveau Siri en Europe, le HomeView n'a ni prix en euros ni calendrier, et c'est bien ça le vrai problème.