Grosse promo sur les sondes de piscine connectées FlipR et iopool ! (testées par Mac4Ever)

N'oubliez pas d'appliquer le code promo !

Iopool, une excellente sonde de piscine connectée

Le test complet d'IOPool en vidéo

Test d'iopool, l'accessoire indispensable des piscines !

Pourquoi choisir la sonde de piscine Flipr AnalysR 3 ?

Même si vous avez déjà certainement fermé votre bassin, il faut penser à la prochaine saison !. Elles vont aussi vous prévenir bien avant que la piscine ne tourne au marais de Shrek... et éviter les chlore-choc à répétition. Grâce à ces sondes, nous avons pu maintenir notre bassin en bon état tout l'été ! N'hésitez pas à consulter nos différentes tests comparatifs (ci-dessous).du marché son actuellement en promo !Comme vous avez pu le voirpour retrouver une belle piscine rapidement.Connectée en Bluetooth, elle peut également augmenter sa portée grâce à un. Cela permet de connaitre toutes les mesures, même lorsqu'on est loin de la maison.Autre atout d'IOPool, il vous. Une fois la dose validée, la sonde assure un suivi via l'application mobile, qui s'actualise en temps réel.Depuis le programme, vous pouvez également-pratique, pour anticiper la fin d'une boite par exemple. Le site d'iopool (intégré à l'app) propose tous les types de traitements (brome, chlore, oxygène actif...)., avec une chimie quasi-parfaite. Et si les températures augmentent ou si la météo est capricieuse, iopool permet de limiter la quantité de produits en ne proposant que le strict nécessaire.La solution est simple : installez une sonde connectée qui fera le suivi efficacement et vous donnera des conseils pertinents.La troisième et dernière génération de sonde connectée de Flipr permet d'entretenir de façon optimale et économique sa piscine avec(potentiel Redox ou ORP en anglais).Les mesures de la sonde sont fiables, l'application, très complète, donne des conseils et recommandations pertinents, un relais Wifi permet d'accéder aux données de sa sonde partout dans sa maison,Lisez notre test complet ou regardez notre vidéo ci-dessous pour découvrir en détaildu marché son actuellement en promo !