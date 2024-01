Un #CES VanLife et batteries : EcoFlow Delta Ultra, tente de toit Jackery, Anker SOLIX C800...

EcoFlow Delta Ultra

SOLIX F3800 qui est la première station d'alimentation portable de l'industrie à être dotée d'un couplage AC et à pouvoir utiliser l’énergie lorsqu'elle est associée à des panneaux d’alimentation solaires. Cette innovation permet aux utilisateurs de disposer non seulement d'une batterie de secours, mais aussi d'une solution d'alimentation domestique accessible. Disponible pour le moment sur le marché américain, c’est une solution alternative propre et silencieuse aux générateurs à gaz, capable d'alimenter toute une maison, y compris les véhicules de loisirs.







Elle offre une puissance de 6000W AC et une sortie double tension 120V/240V, ce qui lui permet de brancher simultanément des appareils à haute énergie tout en alimentant tout ce qui fonctionne à 120V.



Les véhicules électriques peuvent également être rechargés sans nécessiter d'accessoires de mise à la terre supplémentaires. Les utilisateurs peuvent maintenant connecter le câble de charge directement à l'Anker F3800, offrant ainsi une solution de charge pratique à la maison, même en cas de coupure de courant. Elle sera disponible à la vente prochainement sur le marché européen.

Conçue pour les activités de plein air, la SOLIX C800 Plus est idéale pour accompagner les adeptes du camping dans leurs activités notamment grâce à ses trois modes d'éclairage de camping professionnel qui offrent une tranquillité d'esprit lorsque le soleil se couche. Équipée d’une perche rétractable de 39,3 pouces (100 cm) qui se transforme sans effort en un cintre, un trépied ou un selfie stick, elle va permettre aux utilisateurs de maximiser l'espace en camping.



Avec sa sortie de 1600 watts via SurgePad™ et une capacité substantielle de 768Wh, la SOLIX C800 Plus permet d’alimenter jusqu'à 10 appareils simultanément, notamment des réchauds électriques, des cafetières, des bouilloires et autres appareils de camping, ce qui rend les expériences en plein air plus confortables. Et grâce à la technologie HyperFlash™, la C800 Plus peut se recharger complètement en seulement 58 minutes lorsqu'elle est connectée à une prise murale, ou en un peu moins de trois heures lorsqu'elle est associée à des panneaux solaires produisant jusqu'à 300 watts. La station d'alimentation portable Anker SOLIX C800 Plus sera disponible sur Anker.com et Amazon plus tard au premier trimestre 2024 sur le marché Européen.

SOLIX X1 d'Anker marque une nouvelle ère pour l’alimentation de secours à la maison. Dotée d'un design compact et modulaire, elle s'intègre parfaitement à tout décor, la SOLIX X1 permet de personnaliser son système d’utilisation avec une capacité flexible de 5kWh à 180kWh et une puissance de 3kW à 36kW. Les utilisateurs peuvent augmenter la capacité de leur système sans compromettre l'efficacité énergétique en combinant des batteries anciennes et récentes. En cas de dysfonctionnement d'une batterie, la fonction auto-isolation du système garantit que la charge peut se poursuivre en toute sécurité. Enfin, l'optimisation innovante de l'énergie garantit que chaque batterie fonctionne de manière indépendante, augmentant ainsi l'énergie disponible jusqu'à 5 %.







Par ailleurs, l'Anker Solix X1 offre des capacités inégalées hors réseau. En cas de coupure de courant, les utilisateurs sont protégés par le mode de sauvegarde automatique qui recharge la batterie, et bascule sur l'alimentation de secours en moins de 20 ms. Et fournie une alimentation stable en formant un micro-réseau avec les panneaux photovoltaïques. La technologie InfiniPower™ offre une grande performance thermique qui permet à la X1 de fournir continuellement de l'énergie à 1,1× la puissance nominale. La solution énergétique domestique Anker SOLIX X1 sera disponible plus tard en 2024, dans un premier temps sur le marché Américain, puis sur le marché Européen.

Les fabricants s'adaptent aux nouveaux modes de vie, de la VanLife aux TinyHouses, en passant par le stockage de l'énergie solaire dans les habitations., pour alimenter tous les appareils en cas de coupure ou de baisse de puissance -une éventualité qui est désormais prise au sérieux en Europe durant les phases critiques en hiver., y compris une voiture électrique ! La batterie revendique 3500 cycles, ce qui est courant en LFP, soit 10 ans à raison d'un cycle quotidien. Le tout est lourd, très lourd, comptez 85 kg avec les roulettes, qui ne sont vraiment pas de trop !Evidemment, le boitier intègre quantité de prises électriques 230V, de prises USB C, et. Il est d'ailleurs possible de la charger sur une borne publique ou via du solaire, afin de minimiser les temps de charge. Connectée en Wi-Fi & Bluetooth mais aussi en 4G, il ne manque vraiment rien à ce modèle, décidément très polyvalent.mais la disponibilité européenne n'a pas encore été annoncée.Il permet à la fois de créer des scénarios (comme dans HomeKit), mais surtout deL'idée est évidemment d'utiliser au mieux ses batteries EcoFlow et ses panneaux solaires, pour minimiser l'appel au réseau électrique, tout en profitant des heures creuses au maximum.On ne connait, qui devra d'ailleurs se combiner au SmartHomePanel 2 (un inverseur de source électronique), ce qui suggère tout de même une installation électrique par un professionnel.Mais souvent, il est, une problématique que Jackery a peut-être enfin percée en proposant une sorte de panneaux solaire dépliant autour de la tente., idéale pour la combiner avec un générateur Jackery Explorer Pro 2999 que l'on avait testé récemment . Le prix n'a pas été dévoilé pour l'instant.L'idée est toujours la même :, ce qui est bien mieux que le modèle d'EcoFlow, avec une sortie de 1 800W ! Il est même possible de recharger les deux batteries de 716.8Wh indépendamment histoire de ne pas avoir de coupure. Le compartiment frais peut stocker 40 litres entre -20°C et 20°C, soit 65 cannettes.Destinées à stocker l'énergie pour la maison, la puissance fournit va de 3000W à plus de 4800W en combinant les modules. Principalement destiné aux USA et aux pays sujets aux coupures, on ne sait pas si la chose arrivera en Europe ou non.Enfin, Anker a présenté plusieurs batteries :