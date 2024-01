Beem Battery : un Tesla PowerWall français, pour stocker l'énergie solaire ! (+ code promo)

plug&play

Le code BEEM-MAC4 offre -30€ sur tous les Beem Kit et Beem On, y compris sur le lot de 2 Beem On.

Beem Battery : jusqu'à 13.4kWh !

La technologie de la Beem Battery se démarque sur le marché en associant des modules de stockage à un onduleur hybride intégré, permettant une économie d'espace et une efficacité de conversion accrue Connectée à l'application Beem, la batterie s'adapte de manière intelligente à la production solaire et aux besoins du foyer, offrant une expérience de stockage

énergétique sans précédent.

Cette batterie s'intègre harmonieusement à la gamme plug & play et à l'offre Beem Roof, propulsant ainsi les foyers vers une indépendance énergétique significative. Un exemple concret : une installation Beem Roof 6kWc associée à la Beem Battery 6,7 kWh assure une autonomie de 78%, générant des économies cumulées d'environ 37 000€ sur 20 ans pour un foyer nantais.

Les 100 premiers projets bénéficieront d'une remise exclusive de 500€, une incitation supplémentaire à embrasser la révolution énergétique Beem.

Beem On : 460W sur un seul panneau

Cette gamme résulte de plus de cinq ans de recherche et développement, accompagnés de nombreux tests consommateurs tout au long du processus de création. Nous avons déposé huit brevets depuis la création de Beem, car nous croyons fermement que l'avenir énergétique passe par l'innovation

Pour faire adopter ces nouvelles pratiques, nous devons offrir aux Européens des solutions non seulement fiables et sûres, mais également agréables et accessibles au plus grand nombre.

L'avis de Mac4Ever

La Beem Battery est disponible en précommande dès maintenant à partir de 7500€, pour une installation composée de kits solaires et batterie (hors pose), ou 12 000€, pour une installation solaire en toiture et batterie, pose comprise.