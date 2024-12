Premier jour TEMPO ROUGE demain chez EDF : comment consommer moins ? Solaire, EcoJoko, batteries ?

Tempo Rouge : 76 centimes le kWh

plein

Comment moins consommer ?

- Votre voiture électrique (évidemment)

- Les appareils de chauffage (climatiseur, pompe à chaleur, convecteurs...)

- La cuisine : les plaques de cuisson, four etc.

- L'électroménager : machines à laver, aspirateur, fer à repasser...

gagner quelques kWh (et donc quelques euros) par jour !

Comment connaitre ma consommation ?

Les panneaux solaires, une solution ?

talon de consommation

Les batteries, vraiment rentable ?

Les batteries à stockage solaires

Le principe ? En journée, vous payez le tarif de nuit (entre 13 et 16 centimes), mais. Il s'agit généralement des journées les plus froides de l'année, entre novembre et mars, et-rien de grave, pour un oubli ponctuel, mais sur 1 ou 2 semaines, la facture peut vite s'envoler.Si vous branchez votre voiture électrique, il est facile de consommer 20 à 80 kWh supplémentaires !La première étape, c'est évident, consiste donc àEvidemment,. En revanche, 2 à 3H de four (5 à 10kWh, soit entre 3 et 7€ la quiche !) peuvent vite faire grimper l'addition !Il y a aussi, mais sur une journée, cela peut faire grimper la facture. Par exemple, une parabole StarLink consomme entre 50 et 100W en permanence, soit entre 1 et 2kWh par jour -soit environ 2€/jour lors des périodes ROUGE.Pensez-y :... Peut-être que durant certains jours, on peut couper quelques appareils, etPourtant, cette valeur est indispensable !. Si vous n'utilisez pas de pompe à chaleur, de climatisation, ou de voiture électrique et que vous voyez votre consommation s'envoler, il y a peut-être(une pompe de piscine par exemple ou un système de chauffage électrique) qu'il serait bon d'arrêter ou de temporiser.Il est pourtanten temps réel assez facilement, de 2 façon possible :en appuyant sur la touche “+” de l'appareil jusqu'à voir s'afficher l'index en VAtypeJ'aime beaucoup ces accessoires,: ils permettent de prendre conscience de sa consommation et de repérer les appareils gourmands. Chez EcoJoko, on vous dresse même une cartographe des appareils les plus gourmands :Mais de façon plus empirique, c'estou un sèche-cheveux. On voit tout de suite lorsqu'un chauffe-eau s'allume ou quand la voiture est en charge : des puissances entre 10 et 20x supérieures à un téléviseur par exemple !Concrètement, ces kits peu onéreux et faciles à installer permettent de. Lors d'une journée Rouge Tempo, même en faisant attention, vous aurez toujours entre 100 et 500W de consommation permanente, c'est ça, le fameux talon.En investissant, vous pouvez produire entre 300 et 400W quand il fait beau et environ 50/60W si le ciel est couvert. Evidemment,, alors qu'en été, on peut durer jusqu'à 20H !En augmentant votre capacité de production (par exemple entre 1500 et 2500W),Malgré tout, soyons honnête, c'est surtout le soir que l'on consomme, et le solaire ne sera alors que peu utile.. Nous avons d'ailleurs publié un article très complet sur une installation 10kWc permettant de charger sa voiture, sans payer un centime à son fournisseur d'électricité.Enfin, il existe aussi: ça marche, mais c'est pas très rapide !On distingue aujourd'hui deux types de batteries :, qui permettent d'alimenter de l'outillage, un aspirateur, des affaires de camping (bouilloire, plaque...). Elles se chargent sur le courant classique, ou sur panneaux solaires.Généralement, elles sont assez chères, 800 à 1000€/kWh, soitCela reste moins cher qu'un jour Rouge Tempo (le double), mais beaucoup plus cher qu'un kWh en tarif heure pleine/creuse (entre 18 et 23cts) ou bleu/blanc Tempo (entre 13 et 16 centimes).Reste que, ou un appareil gourmand en énergie durant les jours rouge, elles peuvent fournir plusieurs heures à de grandes puissance (entre 1000 et 3000W pendant 1 à 3H pour les plus puissantes).Aujourd'hui,, mais je les conseille surtout si vous avez plusieurs usages : pour faire des travaux dans des lieux sans prise électrique, passer l'aspirateur à la cave, pour du camping... et évidemment, pour utiliser des appareils gourmands durant les rouges Rouge Tempo.Pour faire simple, ces batteries se placent: elles stockent le surplus solaire et le restituent le soir venu dans votre maison. L'idée est de veniret pas seulement pendant les phases de soleil.: en journée, vous stockez du courant dans les batterie et le soir venu, vous récupérez votre mise dans la maison. Cela demande quand-même un peu d'intelligence, et les systèmes que l'on a testés (comme l' EcoFlow PowerStream ) sont encore peu rentables, car les batteries sont trop chères. Il faut aussi de bonnes puissances (au moins 4 à 6 panneaux) pour remplir les batteries tout en alimentant la maison a minima., deux systèmes avec 6000 cycles (seulement 3000 chez EcoFlow) et moins d'électronique (pas d'onduleur sur les batteries, qui restent en courant continu), ce qui permet de baisser les coûts du kWh.