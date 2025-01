Des panneaux solaires sur les rails : la SNCF veut plus de jus

Une solution pratique et réversible

Pourquoi la SNCF mise sur le solaire ?

SNCF Renouvelables

Et après ?

Solveig ne se contente pas d’être un projet classique de panneaux solaires. Ici, la SNCF mise sur un dispositif réversible, capable d’être retiré facilement si besoin.Cette flexibilité est au cœur du projet : pas question d’immobiliser une voie de façon permanente.Ce conteneur transporte les panneaux par rail jusqu’au site d’installation et contient toute l’électronique nécessaire pour gérer la production d’électricité. L’objectif ? Fournir de l’énergie renouvelable pour des besoins ponctuels, comme alimenter un chantier de maintenance ou d’autres installations temporaires.La SNCF est tout sauf un petit consommateur d’énergie : elle utilise à elle seule 10 % de l’électricité produite en France, ce qui en fait le premier client industriel du pays.En 2023, la création de la filialemarquait le début d’une stratégie ambitieuse : installer 1 000 MW de capacité photovoltaïque d’ici 2030.À terme, l’objectif est de couvrir 15 à 20 % de ses besoins actuels en électricité grâce au solaire Si le test d’Achères est concluant, Solveig pourrait être déployé à grande échelle sur les 7 000 kilomètres de voies non circulées du réseau français.Mais bon, on n’y est pas quand même. Investir dans le solaire coûte cher, c’est tout le problème, et les finances de la SNCF ne suffisent déjà pas à entretenir correctement toutes les lignes, donc investir sur l’énergie est un pari, pas si simple à décider.