Oubliez le TGV, voilà le nouveau train que la SNCF veut lancer très rapidement !

Une solution adaptée aux petites lignes ferroviaires

Caractéristiques techniques

Un projet soutenu par des financements publics

Vous en avez peut-être une près de chez vous,, dont une grande partie n’est plus exploitée ou tout simplement pas électrifiée. Draisy, grâce à ses batteries électriques, permet de circuler sur ces voies sans nécessiter de lourds investissements en infrastructure, comme les caténaires. Ce train a une autonomie modeste d’environ 100 kilomètres, ce qui permet de limiter les coûts de mise en service sur des lignes peu fréquentées., qui comptent beaucoup de petites lignes de ce type sur leurs territoires, ainsi que d’un financement du plan France 2030.Dans les détails,, soit environ un tiers du poids des trains classiques. Il peut transporter 80 passagers, dont 30 assis, ainsi que des vélos et du petit fret. Le consortium, composé de la SNCF , Lohr, GCK Battery et Railenium, a mis l’accent sur la réduction des coûts d’exploitation, souvent le nerf de la guerre. Ce train pourrait proposer une alternative économiquement viable pour les petites collectivités, grâce à cette conception légère et modulaire.Comme mentionné plus haut, le projet, qui alloue, entre autres, des fonds pour le développement de solutions de transport durable. Ce train très novateur est présenté comme une option permettant de réactiver les petites lignes ferroviaires et de répondre aux besoins de mobilité dans les zones rurales. Les essais prévus en Moselle permettront de valider les performances du train avant sa commercialisation en 2028.Notre avis ? On est là sur une approche pragmatique qui pourrait permettre la réhabilitation des petites lignes, mais qui pourrait aussi attirer l’intérêt de la population sur certains parcours qui ne sont plus desservis.Y a-t-il des parcours près de chez vous qui pourraient bénéficier d’un tel train ?