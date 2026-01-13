Anker SOLIX E10 : la batterie de maison hybride qui combine solaire, batterie et générateur
Anker vient de dévoiler au CES 2026 son nouveau système de secours domestique, le SOLIX E10. Présenté comme le premier système hybride intelligent pour toute la maison, il promet d'alimenter votre logement en cas de coupure grâce à une combinaison solaire, batterie et générateur fossile. Le lancement est prévu aux États-Unis, l'Europe devra patienter.
Le SOLIX E10 se distingue des batteries domestiques classiques par son approche hybride. Il combine trois sources d'énergie : des panneaux solaires (jusqu'à 9 kW d'entrée), une batterie LiFePO4 de 6 kWh extensible jusqu'à 90 kWh, et un générateur intelligent fonctionnant au gaz naturel, propane ou essence. L'idée, c'est de ne jamais tomber en panne, quelle que soit la situation. Le basculement en cas de coupure s'effectue en 20 millisecondes seulement, assez rapide pour que vos appareils ne bronchent pas.
Côté puissance, le E10 affiche 7,6 kW en continu, avec un mode turbo à 10 kW pendant 90 minutes. Pour les gros appareils gourmands comme une climatisation de 5 tonnes, il peut délivrer jusqu'à 37,2 kW en pointe. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez empiler jusqu'à trois unités pour atteindre 90 kW. Anker annonce une autonomie pouvant aller jusqu'à 15 jours en configuration maximale. La plage de fonctionnement s'étend de -20°C à +55°C, ce qui devrait couvrir les conditions les plus extrêmes.
Le système démarre à 4 299 dollars pour la configuration de base (onduleur + batterie). Comptez 5 799 dollars avec le Power Dock pour le basculement automatique, et 7 399 dollars pour le pack complet incluant le générateur intelligent. Les précommandes sont ouvertes aux États-Unis, avec des livraisons prévues le 4 février 2026. Bonne nouvelle pour les acheteurs américains : une extension de garantie de 3 ans et un bon de 500 dollars accompagnent les précommandes.
C'est quand même assez malin de combiner trois sources d'énergie dans un seul système. Le couplage DC entre le générateur et les batteries, qui améliore l'efficacité de cinq fois par rapport à un branchement classique montre une vraie réflexion technique. Sauf que voilà : pour l'instant, le E10 reste réservé aux États-Unis. Anker évoque un intérêt pour l'Europe, l'Australie et le Canada, mais sans calendrier précis. Dommage pour nous autres Français, qui devrons patienter. Reste à voir si les normes électriques européennes ne compliqueront pas l'arrivée de ce système hybride sur notre continent.
