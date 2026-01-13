Anker SOLIX E10 : la batterie de maison hybride qui combine solaire, batterie et générateur

On en dit quoi ?



C'est quand même assez malin de combiner trois sources d'énergie dans un seul système. Le couplage DC entre le générateur et les batteries, qui améliore l'efficacité de cinq fois par rapport à un branchement classique montre une vraie réflexion technique. Sauf que voilà : pour l'instant, le E10 reste réservé aux États-Unis. Anker évoque un intérêt pour l'Europe, l'Australie et le Canada, mais sans calendrier précis. Dommage pour nous autres Français, qui devrons patienter. Reste à voir si les normes électriques européennes ne compliqueront pas l'arrivée de ce système hybride sur notre continent.