Les batteries CATL tiennent mieux la distance que leurs rivales, et les chiffres sont sans appel

On en dit quoi ?



C'est quand même rassurant de voir des données concrètes sur la durabilité des batteries. La dégradation est l'une des grandes inquiétudes des acheteurs de véhicules électriques, et CATL semble avoir une longueur d'avance sur ce point. En plus, on ne peut franchement contester les chiffres quand ils viennent d'une banque d'investissement américaine qui n'a aucun intérêt à faire de la publicité pour un fabricant chinois. Reste à voir si les constructeurs européens et américains parviendront à rattraper leur retard, ou s'ils devront continuer à dépendre de CATL pour équiper leurs modèles les plus performants.