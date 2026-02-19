Attention, ces arnaques à Enedis et EDF se multiplient
Par Vincent Lautier - Publié le
Les tentatives d'arnaques au nom d'Enedis et d'EDF se multiplient ces derniers jours. Faux agents, faux remboursements, menaces de coupure imminente : les deux entreprises alertent, rappellent qu'elles ne démarchent jamais sans votre accord et partagent leurs conseils pour ne pas tomber dans le panneau.
Le schéma est à peu près toujours le même : quelqu'un vous appelle ou sonne chez vous en se faisant passer pour un agent Enedis ou EDF. L'individu vous parle parfois d'un contrôle de votre installation existante, ou même d'une coupure imminente, histoire de vous mettre la pression. L'objectif est tout simple : récupérer vos coordonnées bancaires, vos papiers d'identité, et même parfois vous soutirer des espèces directement sur place.
Et ça marche, puisque Enedis parle d'une recrudescence importante ces derniers mois. Les mails de phishing sont eux aussi de la partie, avec des faux remboursements ou des factures en retard qui renvoient vers des sites frauduleux. Certains sont d'ailleurs très bien faits (merci l'IA), ce qui complique un peu les choses.
Dans la vraie vie, Enedis ne vend rien, ne propose aucune offre commerciale et ne vous contacte jamais pour vous démarcher. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est clairement une arnaque. EDF de son côté ne vous appelle que si vous avez donné votre accord au préalable, et ne viendra jamais chez vous pour proposer un contrat. Aucun des deux ne vous demandera jamais de payer sur place, de donner votre RIB par téléphone ou d'envoyer une copie de vos papiers par mail. Et si un technicien Enedis passe vraiment chez vous, il a toujours un badge professionnel avec photo et nom de l'entreprise. Vous pouvez aussi appeler le 09 70 83 19 70 pour vérifier qu'une intervention est bien prévue.
Les escrocs risquent gros : jusqu'à dix ans de prison et un million d'euros d'amende pour escroquerie en bande organisée. Si vous avez un doute, ne laissez personne entrer chez vous et ne communiquez rien. Pour signaler une tentative d'arnaque dont vous seriez victime, vous pouvez envoyer un SMS au 33 700, passer par internet-signalement.gouv.fr, ou appeler le 17. EDF propose aussi une adresse dédiée : message-frauduleux@edf.fr pour les mails suspects.
Ce genre d'arnaques existe depuis des années, on a tous eu à nos portes des faux techniciens Free qui viennent vous vendre leur fibre parce que
Des escrocs de plus en plus inventifs
Le schéma est à peu près toujours le même : quelqu'un vous appelle ou sonne chez vous en se faisant passer pour un agent Enedis ou EDF. L'individu vous parle parfois d'un contrôle de votre installation existante, ou même d'une coupure imminente, histoire de vous mettre la pression. L'objectif est tout simple : récupérer vos coordonnées bancaires, vos papiers d'identité, et même parfois vous soutirer des espèces directement sur place.
Et ça marche, puisque Enedis parle d'une recrudescence importante ces derniers mois. Les mails de phishing sont eux aussi de la partie, avec des faux remboursements ou des factures en retard qui renvoient vers des sites frauduleux. Certains sont d'ailleurs très bien faits (merci l'IA), ce qui complique un peu les choses.
Ce qu'Enedis et EDF ne font jamais
Dans la vraie vie, Enedis ne vend rien, ne propose aucune offre commerciale et ne vous contacte jamais pour vous démarcher. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est clairement une arnaque. EDF de son côté ne vous appelle que si vous avez donné votre accord au préalable, et ne viendra jamais chez vous pour proposer un contrat. Aucun des deux ne vous demandera jamais de payer sur place, de donner votre RIB par téléphone ou d'envoyer une copie de vos papiers par mail. Et si un technicien Enedis passe vraiment chez vous, il a toujours un badge professionnel avec photo et nom de l'entreprise. Vous pouvez aussi appeler le 09 70 83 19 70 pour vérifier qu'une intervention est bien prévue.
Comment signaler une arnaque ?
Les escrocs risquent gros : jusqu'à dix ans de prison et un million d'euros d'amende pour escroquerie en bande organisée. Si vous avez un doute, ne laissez personne entrer chez vous et ne communiquez rien. Pour signaler une tentative d'arnaque dont vous seriez victime, vous pouvez envoyer un SMS au 33 700, passer par internet-signalement.gouv.fr, ou appeler le 17. EDF propose aussi une adresse dédiée : message-frauduleux@edf.fr pour les mails suspects.
On en dit quoi ?
Ce genre d'arnaques existe depuis des années, on a tous eu à nos portes des faux techniciens Free qui viennent vous vendre leur fibre parce que
France Telecom va couper les câbles, mais ces arnaques deviennent de plus en plus crédibles. Les mails sont mieux rédigés, les faux agents connaissent votre nom et votre adresse, et les personnes âgées ou isolées sont les premières victimes. N'hésitez pas à alerter aussi vos voisins quand des faux conseillers font du porte-à-porte dans votre rue.