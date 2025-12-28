Premier jour TEMPO ROUGE demain chez EDF : comment consommer moins ? Solaire, EcoJoko, batteries ?
Par Didier Pulicani - Publié le
Connaissez-vous Tempo, l'abonnement assez peu connu d'EDF qui permet de faire de belles économies d'électricité ? Je vous l'avais présenté il y a quelques années déjà, notamment pour les utilisateurs de voiture électrique chez qui c'est très rentable, à condition d'avoir une seconde solution de chauffage qui ne soit... pas électrique (gaz, cheminée, poêle à bois...).
Le principe ? En journée, vous payez le tarif de nuit (entre 13 et 16 centimes), mais durant 22 jours par an, le kilowattheure passe à 64,68 centimes. Il s'agit généralement des journées les plus froides de l'année, entre novembre et mars, et ça commence demain 29 décembre 2025 !
A partir de 6H du matin, le kWh multiplie son tarif par 4 ! Pour une consommation de 20 à 30kWh, cela revient entre 13 et 20€ la journée. -rien de grave, pour un oubli ponctuel, mais sur 1 ou 2 semaines, la facture peut vite s'envoler. A noter que les journées rouges sont souvent consécutives, toute une semaine par exemple -mais jamais le week-end.
Si vous branchez votre voiture électrique, il est facile de consommer 20 à 80 kWh supplémentaires ! Un
La première étape, c'est évident, consiste donc à éviter d'utiliser tous les appareils qui consomment beaucoup d'énergie, notamment :
Evidemment, quelques minutes de micro-ondes n'auront presque aucun impact. En revanche, 2 à 3H de four (5 à 10kWh, soit entre 3 et 7€ la quiche !) peuvent vite faire grimper l'addition !
Il y a aussi ces petits appareils qui consomment en continu des puissances assez modestes, mais sur une journée, cela peut faire grimper la facture. Par exemple, une parabole StarLink consomme entre 50 et 100W en permanence, soit entre 1 et 2kWh par jour -soit environ 2€/jour lors des périodes ROUGE.
Pensez-y : votre barre de son, la télévision, les 5 bornes internet à l'autre bout de la maison, ... Peut-être que durant certains jours, on peut couper quelques appareils, et gagner quelques kWh (et donc quelques euros) par jour !
Comment savoir combien consomme ma maison ? EDF et les fournisseurs ne propose pas, par défaut, de système permettant d'afficher la consommation en temps réel.
Pourtant, cette valeur est indispensable ! Si votre maison comme 1500W en continue (24 kWh par jour), ce n'est pas du tout la même chose que si elle en requiert 300/400. Si vous n'utilisez pas de pompe à chaleur, de climatisation, ou de voiture électrique et que vous voyez votre consommation s'envoler, il y a peut-être des appareils gourmands qui consomment toute la journée (une pompe de piscine par exemple ou un système de chauffage électrique) qu'il serait bon d'arrêter ou de temporiser.
Il est pourtant possible de connaitre la consommation en temps réel assez facilement, de 2 façon possible :
• Sur le Linky en appuyant sur la touche “+” de l'appareil jusqu'à voir s'afficher l'index en VA
• Avec des appareils de mesure type EcoJoko (voir notre test) ou encore un Shelly
J'aime beaucoup ces accessoires, qui sont souvent plus utiles pour faire des économies rapidement, que des panneaux solaires : ils permettent de prendre conscience de sa consommation et de repérer les appareils gourmands. Chez EcoJoko, on vous dresse même une cartographe des appareils les plus gourmands :
Mais de façon plus empirique, c'est très parlant de voir l'aiguille s'envoler quand on allume un petit chauffage ou un sèche-cheveux. On voit tout de suite lorsqu'un chauffe-eau s'allume ou quand la voiture est en charge : des puissances entre 10 et 20x supérieures à un téléviseur par exemple !
Si vous suivez notre série EcoTech depuis plus d'un an, vous avez notamment lu cet article qui fait le point sur le rendement des panneaux solaires plug&play (à installer soi-même).
Concrètement, ces kits peu onéreux et faciles à installer permettent de gommer facilement son
En investissant entre 400 et 600€, vous pouvez produire entre 300 et 400W quand il fait beau et environ 50/60W si le ciel est couvert. Evidemment, en hiver, le plage de production se situe plutôt entre 8H et 15/16H, alors qu'en été, on peut durer jusqu'à 20H !
En augmentant votre capacité de production (par exemple entre 1500 et 2500W), vous pouvez même faire tourner des machines, un climatiseur, sa voiture électrique ou un petit chauffage électrique en journée sans que cela vous coûte un centime ! Malgré tout, soyons honnête, c'est surtout le soir que l'on consomme, et le solaire ne sera alors que peu utile.
Pour réellement être autonome en la matière il faut de grosses installations toiture. Nous avons d'ailleurs publié un article très complet sur une installation 10kWc permettant de charger sa voiture, sans payer un centime à son fournisseur d'électricité.
Enfin, il existe aussi des solutions solaires mobiles, on s'était amusés à charger un ID.Buzz avec des panneaux portables Jackery : ça marche, mais c'est pas très rapide !
Dernière solution pour économiser quelques kilowattheures : les batteries !
On distingue aujourd'hui deux types de batteries :
Les batteries nomades, ce sont en fait de petits générateurs portables, qui permettent d'alimenter de l'outillage, un aspirateur, des affaires de camping (bouilloire, plaque...). Elles se chargent sur le courant classique, ou sur panneaux solaires.
Même si les prix ont baissé, elles sont assez chères, 500 à 700€/kWh, soit environ 35 centimes par kilowattheure stocké. Cela reste moins cher qu'un jour Rouge Tempo (le double), mais beaucoup plus cher qu'un kWh en tarif heure pleine/creuse (entre 18 et 23cts) ou bleu/blanc Tempo (entre 13 et 16 centimes).
Reste que si vous avez absolument besoin d'utiliser un aspirateur, une machine à laver, ou un appareil gourmand en énergie durant les jours rouge, elles peuvent fournir plusieurs heures à de grandes puissance (entre 1000 et 3000W pendant 1 à 3H pour les plus puissantes). Il suffit ensuite de les recharger la nuit...
Aujourd'hui, on trouve des batteries à des tarifs très raisonnables, mais je les conseille surtout si vous avez plusieurs usages : pour faire des travaux dans des lieux sans prise électrique, passer l'aspirateur à la cave, pour du camping... et évidemment, pour utiliser des appareils gourmands durant les rouges Rouge Tempo.
Un autre type de batterie fait sa révolution ces derniers mois : le stockage solaire.
Pour faire simple, ces batteries se placent entre vos panneaux et la maison : elles stockent le surplus solaire et le restituent le soir venu dans votre maison. L'idée est de venir gommer votre talon de consommation toute la journée et pas seulement pendant les phases de soleil. Ingénieux non ?
Avec des durée de vie bien plus élevées (6000 cycles), le kWh stocké revient entre 6 et 10 centimes, bien moins cher que les tarifs les plus bas d'EDF. Il est donc possible de les charger les nuit et de les décharger en journée. On vous l'a expliqué avec Zendure, Aker Solix ou encore EcoFlow Stream.
Sur le papier, c'est une super idée : en journée, vous stockez du courant dans les batterie et le soir venu, vous récupérez votre mise dans la maison. Cela demande quand-même un peu d'intelligence, et les systèmes que l'on a testés (comme l'EcoFlow PowerStream) sont encore peu rentables, car les batteries sont trop chères. Il faut aussi de bonnes puissances (au moins 4 à 6 panneaux) pour remplir les batteries tout en alimentant la maison a minima.
La solution d'Anker Solix est déjà plus rentable, tout comme Zendure, deux systèmes avec 6000 cycles et moins d'électronique (pas d'onduleur sur les batteries, qui restent en courant continu), ce qui permet de baisser les coûts du kWh. Avec le SolarFlow 800 Plus, les 2 kWh (avec onduleurs) tombent à 455€ ! On trouve même 5kWh à 1499€ chez Marztek ! Décidément, les batteries sont de plus en plus abordables !
Nous testerons bientôt les batteries de Marstek, Sunology, ou encore SolarFlow 800 Plus !
Le principe ? En journée, vous payez le tarif de nuit (entre 13 et 16 centimes), mais durant 22 jours par an, le kilowattheure passe à 64,68 centimes. Il s'agit généralement des journées les plus froides de l'année, entre novembre et mars, et ça commence demain 29 décembre 2025 !
Bons plans :
• Acheter le Zendure SolarFlow 800 Plus (2 kWh à 479€)
Avec le code promo
• Acheter le Zendure SolarFlow 800 Plus (2 kWh à 479€)
Avec le code promo
Mac4Ever, vous gagnez encore 23,95 € !
Tempo Rouge : 64 centimes le kWh
A partir de 6H du matin, le kWh multiplie son tarif par 4 ! Pour une consommation de 20 à 30kWh, cela revient entre 13 et 20€ la journée. -rien de grave, pour un oubli ponctuel, mais sur 1 ou 2 semaines, la facture peut vite s'envoler. A noter que les journées rouges sont souvent consécutives, toute une semaine par exemple -mais jamais le week-end.
Si vous branchez votre voiture électrique, il est facile de consommer 20 à 80 kWh supplémentaires ! Un
pleind'une Tesla (80 kWh) revient alors à presque ~50€, soit deux fois le prix d'un SuperCharger !
Comment moins consommer ?
La première étape, c'est évident, consiste donc à éviter d'utiliser tous les appareils qui consomment beaucoup d'énergie, notamment :
- Votre voiture électrique (évidemment)
- Les appareils de chauffage (climatiseur, pompe à chaleur, convecteurs...)
- La cuisine : les plaques de cuisson, four etc.
- L'électroménager : machines à laver, aspirateur, fer à repasser...
- Les appareils de chauffage (climatiseur, pompe à chaleur, convecteurs...)
- La cuisine : les plaques de cuisson, four etc.
- L'électroménager : machines à laver, aspirateur, fer à repasser...
Evidemment, quelques minutes de micro-ondes n'auront presque aucun impact. En revanche, 2 à 3H de four (5 à 10kWh, soit entre 3 et 7€ la quiche !) peuvent vite faire grimper l'addition !
Il y a aussi ces petits appareils qui consomment en continu des puissances assez modestes, mais sur une journée, cela peut faire grimper la facture. Par exemple, une parabole StarLink consomme entre 50 et 100W en permanence, soit entre 1 et 2kWh par jour -soit environ 2€/jour lors des périodes ROUGE.
Pensez-y : votre barre de son, la télévision, les 5 bornes internet à l'autre bout de la maison, ... Peut-être que durant certains jours, on peut couper quelques appareils, et gagner quelques kWh (et donc quelques euros) par jour !
Comment connaitre ma consommation ?
Comment savoir combien consomme ma maison ? EDF et les fournisseurs ne propose pas, par défaut, de système permettant d'afficher la consommation en temps réel.
Pourtant, cette valeur est indispensable ! Si votre maison comme 1500W en continue (24 kWh par jour), ce n'est pas du tout la même chose que si elle en requiert 300/400. Si vous n'utilisez pas de pompe à chaleur, de climatisation, ou de voiture électrique et que vous voyez votre consommation s'envoler, il y a peut-être des appareils gourmands qui consomment toute la journée (une pompe de piscine par exemple ou un système de chauffage électrique) qu'il serait bon d'arrêter ou de temporiser.
Il est pourtant possible de connaitre la consommation en temps réel assez facilement, de 2 façon possible :
• Sur le Linky en appuyant sur la touche “+” de l'appareil jusqu'à voir s'afficher l'index en VA
• Avec des appareils de mesure type EcoJoko (voir notre test) ou encore un Shelly
J'aime beaucoup ces accessoires, qui sont souvent plus utiles pour faire des économies rapidement, que des panneaux solaires : ils permettent de prendre conscience de sa consommation et de repérer les appareils gourmands. Chez EcoJoko, on vous dresse même une cartographe des appareils les plus gourmands :
Mais de façon plus empirique, c'est très parlant de voir l'aiguille s'envoler quand on allume un petit chauffage ou un sèche-cheveux. On voit tout de suite lorsqu'un chauffe-eau s'allume ou quand la voiture est en charge : des puissances entre 10 et 20x supérieures à un téléviseur par exemple !
Les panneaux solaires, une solution ?
Si vous suivez notre série EcoTech depuis plus d'un an, vous avez notamment lu cet article qui fait le point sur le rendement des panneaux solaires plug&play (à installer soi-même).
Concrètement, ces kits peu onéreux et faciles à installer permettent de gommer facilement son
talon de consommation. Lors d'une journée Rouge Tempo, même en faisant attention, vous aurez toujours entre 100 et 500W de consommation permanente, c'est ça, le fameux talon.
En investissant entre 400 et 600€, vous pouvez produire entre 300 et 400W quand il fait beau et environ 50/60W si le ciel est couvert. Evidemment, en hiver, le plage de production se situe plutôt entre 8H et 15/16H, alors qu'en été, on peut durer jusqu'à 20H !
En augmentant votre capacité de production (par exemple entre 1500 et 2500W), vous pouvez même faire tourner des machines, un climatiseur, sa voiture électrique ou un petit chauffage électrique en journée sans que cela vous coûte un centime ! Malgré tout, soyons honnête, c'est surtout le soir que l'on consomme, et le solaire ne sera alors que peu utile.
Pour réellement être autonome en la matière il faut de grosses installations toiture. Nous avons d'ailleurs publié un article très complet sur une installation 10kWc permettant de charger sa voiture, sans payer un centime à son fournisseur d'électricité.
Enfin, il existe aussi des solutions solaires mobiles, on s'était amusés à charger un ID.Buzz avec des panneaux portables Jackery : ça marche, mais c'est pas très rapide !
Les batteries, vraiment rentable ?
Dernière solution pour économiser quelques kilowattheures : les batteries !
On distingue aujourd'hui deux types de batteries :
• Les batteries nomades (Jackery, EcoFlow, Bluetti, Anker, InfinityPower...)
• Les batteries pour stockage solaires (PowerStream, Anker Solix, Zendure...)
• Les batteries pour stockage solaires (PowerStream, Anker Solix, Zendure...)
Les batteries nomades, ce sont en fait de petits générateurs portables, qui permettent d'alimenter de l'outillage, un aspirateur, des affaires de camping (bouilloire, plaque...). Elles se chargent sur le courant classique, ou sur panneaux solaires.
Même si les prix ont baissé, elles sont assez chères, 500 à 700€/kWh, soit environ 35 centimes par kilowattheure stocké. Cela reste moins cher qu'un jour Rouge Tempo (le double), mais beaucoup plus cher qu'un kWh en tarif heure pleine/creuse (entre 18 et 23cts) ou bleu/blanc Tempo (entre 13 et 16 centimes).
Reste que si vous avez absolument besoin d'utiliser un aspirateur, une machine à laver, ou un appareil gourmand en énergie durant les jours rouge, elles peuvent fournir plusieurs heures à de grandes puissance (entre 1000 et 3000W pendant 1 à 3H pour les plus puissantes). Il suffit ensuite de les recharger la nuit...
Aujourd'hui, on trouve des batteries à des tarifs très raisonnables, mais je les conseille surtout si vous avez plusieurs usages : pour faire des travaux dans des lieux sans prise électrique, passer l'aspirateur à la cave, pour du camping... et évidemment, pour utiliser des appareils gourmands durant les rouges Rouge Tempo.
Les batteries à stockage solaires
Un autre type de batterie fait sa révolution ces derniers mois : le stockage solaire.
Pour faire simple, ces batteries se placent entre vos panneaux et la maison : elles stockent le surplus solaire et le restituent le soir venu dans votre maison. L'idée est de venir gommer votre talon de consommation toute la journée et pas seulement pendant les phases de soleil. Ingénieux non ?
Avec des durée de vie bien plus élevées (6000 cycles), le kWh stocké revient entre 6 et 10 centimes, bien moins cher que les tarifs les plus bas d'EDF. Il est donc possible de les charger les nuit et de les décharger en journée. On vous l'a expliqué avec Zendure, Aker Solix ou encore EcoFlow Stream.
Sur le papier, c'est une super idée : en journée, vous stockez du courant dans les batterie et le soir venu, vous récupérez votre mise dans la maison. Cela demande quand-même un peu d'intelligence, et les systèmes que l'on a testés (comme l'EcoFlow PowerStream) sont encore peu rentables, car les batteries sont trop chères. Il faut aussi de bonnes puissances (au moins 4 à 6 panneaux) pour remplir les batteries tout en alimentant la maison a minima.
La solution d'Anker Solix est déjà plus rentable, tout comme Zendure, deux systèmes avec 6000 cycles et moins d'électronique (pas d'onduleur sur les batteries, qui restent en courant continu), ce qui permet de baisser les coûts du kWh. Avec le SolarFlow 800 Plus, les 2 kWh (avec onduleurs) tombent à 455€ ! On trouve même 5kWh à 1499€ chez Marztek ! Décidément, les batteries sont de plus en plus abordables !
Nous testerons bientôt les batteries de Marstek, Sunology, ou encore SolarFlow 800 Plus !