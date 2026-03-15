De belles batteries solaires avec injection dans la maison chez Jackery : SolarVault 3 Pro/Max
Par Didier Pulicani - Publié le
Cette semaine se tenait le salon Open Energies à Lyon, l'occasion pour les fabricants de batteries de présenter leurs dernières nouveautés, comme ce fut le cas chez Jackery, qui dévoilait ses nouvelles solutions de stockage solaire.
Jackery : le site officiel
La gamme SolarVault 3 s'article en fait autour de trois déclinaisons en fonction de vos besoins de puissance et de raccordements aux panneaux : SolarVault 3 Pro, Max et Pro Max (ça ne s'invente pas).
Vous l'ignorez peut-être, mais après avoir équipé les camping-cars, les vans et les aventuriers, Jackery s'est lancé récemment en Europe dans des batteries de stockages pour la maison.
Cette nouvelle génération apporte un style bien plus travaillé, avec une façade laquée, un écran de contrôle, et toujours un système d'empilement de modules.
Comme Marstek, le constructeur a opté pour une profondeur contenue, quitte à augmenter la hauteur, ce qui facilite le stockage à la maison tout en minimisant l'espace au sol. L'ensemble est étanche, on peut donc le placer au choix à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Cela dit, il est moins pratique que certains modèles, plus plats, que l'on peut facilement caser sous des panneaux solaires en terrasse ou toiture plate.
La gamme s'articule donc autour d'un seul style, mais décliné en trois produits dont voici les spécifications :
Jackery SolarVault 3 Pro, l'entrée de gamme
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC, le milieu de gamme
Jackery SolarVault 3 Pro Max, le haut de gamme
Toutes embarques du WiFi, de l'Ethernet, et une prise hors-réseau.
A l'arrière du stand, on a découvert d'autres petites cachoteries de la part de Jackery...
Déjà, le constructeur propose une sortie de 7500W en cumulant plusieurs packs de batterie et un petit boitier à relier au tableau électrique, mais il faudra alors l'intervention d'un électricien.
Autre trouvaille, Jackery a développé une clef TIC pour le Linky, spécialement pour le marché français ! Cela évite de brancher un SmartMeter type Shelly, et l'ensemble devient vraiment plug&play. Cependant, les puissances remontées par le linky ne sont pas toujours fiables, il faut calculer la puissance active, car le compteur ne fournit que la puissance apparente... Pour le moment, seul Ecojoko offrait un calcul correct, mais au prix d'une réactivité un peu moins bonne pour des raisons techniques liées au Linky.
Enfin, Jackery a retravaillé son app, qui se place ici au niveau des meilleurs en termes d'ergonomie, d'interface et de programmation. Attention par contre, il n'y a pas encore d'IA ni de prise en charge des tarifs des fournisseurs d'électricité, mais ça ne devrait pas trop tarder !
Ces nouvelles batteries devraient arriver fin mars ou courant avril.
Le tarif n'est pas encore connu, mais on nous a confié qu'il serait compétitif face aux ténors du marché, notamment Marstek ou Zendure qui ont bien cassé les prix ces derniers mois.
Jackery : le site officiel
Jackery : le site officiel
La gamme SolarVault 3 s'article en fait autour de trois déclinaisons en fonction de vos besoins de puissance et de raccordements aux panneaux : SolarVault 3 Pro, Max et Pro Max (ça ne s'invente pas).
Nouveau design, nouvelle app
Vous l'ignorez peut-être, mais après avoir équipé les camping-cars, les vans et les aventuriers, Jackery s'est lancé récemment en Europe dans des batteries de stockages pour la maison.
Cette nouvelle génération apporte un style bien plus travaillé, avec une façade laquée, un écran de contrôle, et toujours un système d'empilement de modules.
Comme Marstek, le constructeur a opté pour une profondeur contenue, quitte à augmenter la hauteur, ce qui facilite le stockage à la maison tout en minimisant l'espace au sol. L'ensemble est étanche, on peut donc le placer au choix à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Cela dit, il est moins pratique que certains modèles, plus plats, que l'on peut facilement caser sous des panneaux solaires en terrasse ou toiture plate.
Jackery SolarVault 3 Pro, Max et Pro Max
La gamme s'articule donc autour d'un seul style, mais décliné en trois produits dont voici les spécifications :
Jackery SolarVault 3 Pro, l'entrée de gamme
• Chimie LFP
• Capacité 2,52kWh
• Extensible à 15,12 kWh
• Puissance CA bi-directionnelle de 1200W
• 4 entrées solaires de 4000W
• Capacité 2,52kWh
• Extensible à 15,12 kWh
• Puissance CA bi-directionnelle de 1200W
• 4 entrées solaires de 4000W
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC, le milieu de gamme
• Chimie LFP
• Capacité 2,52kWh
• Extensible à 15,12 kWh
• Puissance CA bi-directionnelle de 2500W
• Pas d'entrée solaire
• Capacité 2,52kWh
• Extensible à 15,12 kWh
• Puissance CA bi-directionnelle de 2500W
• Pas d'entrée solaire
Jackery SolarVault 3 Pro Max, le haut de gamme
• Chimie LFP
• Capacité 2,52kWh
• Extensible à 15,12 kWh
• Puissance CA bi-directionnelle de 2500W
• 4 entrées solaires de 4000W
• Capacité 2,52kWh
• Extensible à 15,12 kWh
• Puissance CA bi-directionnelle de 2500W
• 4 entrées solaires de 4000W
Toutes embarques du WiFi, de l'Ethernet, et une prise hors-réseau.
7500W et une clef Linky
A l'arrière du stand, on a découvert d'autres petites cachoteries de la part de Jackery...
Déjà, le constructeur propose une sortie de 7500W en cumulant plusieurs packs de batterie et un petit boitier à relier au tableau électrique, mais il faudra alors l'intervention d'un électricien.
Autre trouvaille, Jackery a développé une clef TIC pour le Linky, spécialement pour le marché français ! Cela évite de brancher un SmartMeter type Shelly, et l'ensemble devient vraiment plug&play. Cependant, les puissances remontées par le linky ne sont pas toujours fiables, il faut calculer la puissance active, car le compteur ne fournit que la puissance apparente... Pour le moment, seul Ecojoko offrait un calcul correct, mais au prix d'une réactivité un peu moins bonne pour des raisons techniques liées au Linky.
Enfin, Jackery a retravaillé son app, qui se place ici au niveau des meilleurs en termes d'ergonomie, d'interface et de programmation. Attention par contre, il n'y a pas encore d'IA ni de prise en charge des tarifs des fournisseurs d'électricité, mais ça ne devrait pas trop tarder !
Prix et disponibilité
Ces nouvelles batteries devraient arriver fin mars ou courant avril.
Le tarif n'est pas encore connu, mais on nous a confié qu'il serait compétitif face aux ténors du marché, notamment Marstek ou Zendure qui ont bien cassé les prix ces derniers mois.
Jackery : le site officiel