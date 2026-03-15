De belles batteries solaires avec injection dans la maison chez Jackery : SolarVault 3 Pro/Max

Nouveau design, nouvelle app

Jackery SolarVault 3 Pro, Max et Pro Max

• Chimie LFP

• Capacité 2,52kWh

• Extensible à 15,12 kWh

• Puissance CA bi-directionnelle de 1200W

• 4 entrées solaires de 4000W

• Chimie LFP

• Capacité 2,52kWh

• Extensible à 15,12 kWh

• Puissance CA bi-directionnelle de 2500W

• Pas d'entrée solaire

• Chimie LFP

• Capacité 2,52kWh

• Extensible à 15,12 kWh

• Puissance CA bi-directionnelle de 2500W

• 4 entrées solaires de 4000W

7500W et une clef Linky

Prix et disponibilité

en fonction de vos besoins de puissance et de raccordements aux panneaux : SolarVault 3 Pro, Max et Pro Max (ça ne s'invente pas).Cette nouvelle génération apporte, et toujours un système d'empilement de modules.Comme Marstek, le constructeur a opté pour, ce qui facilite le stockage à la maison tout en minimisant l'espace au sol. L'ensemble est étanche, on peut donc le placerCela dit, il est moins pratique que certains modèles, plus plats, que l'on peut facilement caser sous des panneaux solaires en terrasse ou toiture plate.Toutes embarquesDéjà, le constructeur propose, mais il faudra alors l'intervention d'un électricien.Autre trouvaille, Jackery a développéCela évite de brancher un SmartMeter type Shelly, et l'ensemble devient vraiment plug&play. Cependant, les puissances remontées par le linky ne sont pas toujours fiables, il faut calculer la puissance active, car le compteur ne fournit que la puissance apparente... Pour le moment, seul Ecojoko offrait un calcul correct, mais au prix d'une réactivité un peu moins bonne pour des raisons techniques liées au Linky.Enfin,. Attention par contre, il n'y a pas encore d'IA ni de prise en charge des tarifs des fournisseurs d'électricité, mais ça ne devrait pas trop tarder !Le tarif n'est pas encore connu, mais on nous a confié qu'il serait, notamment Marstek ou Zendure qui ont bien cassé les prix ces derniers mois.