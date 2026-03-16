EcoFlow DELTA 3 Classic : notre avis sur cette batterie nomade à 549€ (+ code promo)

On en pense quoi ?



A l'arrivée, ce modèle propose un prix assez canon pour une telle capacité et surtout, beaucoup de puissance, le tout avec un faible encombrement et pléthore de fonctionnalités. Dommage que les ports USB C soient nativement si peu nombreux, mais pour le reste, rien à dire, c'est une excellente proposition.