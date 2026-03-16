EcoFlow DELTA 3 Classic : notre avis sur cette batterie nomade à 549€ (+ code promo)
Par Didier Pulicani - Publié le
EcoFlow, le spécialiste chinois des batteries nomades et de camping présente aujourd'hui sa DELTA 3 Classic, une version plus basique de la DELTA 3, mais à un prix très contenu.
Vendue seulement 549€ (prix de lancement), est-ce vraiment une bonne affaire ? Quelles sont les limitations ? Décryptage.
Esthétiquement, on retrouve les codes de la DELTA 3, avec ces plastiques gris et noirs, des poignées de transports et un look plutôt sympa.
En revanche, je m'étonne que ces modèles ne soient pas un peu plus résistants (Pas même IP65 a minima !) car ils sont souvent utilisés dans des environnements extérieurs, avec des risques de projection. Même le boitier parait beaucoup moins robuste que la concurrence, avec l'absence de renforts latéraux par exemple.
A 549€ pour 1kWh, on peut effectivement s'attendre à quelques concessions sur la fiche technique.
Voici les spécifications de la batterie :
La capacité est donc intéressante, car elle permet de conserver une poids contenu (12,1 kg) là où les modèles de 2kWh affichent facilement le double -et deviennent difficilement transportables.
Du côté des ports, c'est assez modeste, avec seulement 5 sorties :
Seulement 2 ports USB C et un seul USB A, c'est un peu chiche en 2026, surtout avec la multiplication des appareils à cette connectique (ordinateurs, tablette, drones, caméras...).
En revanche, 2 prises jusqu'à 2400W (et même 3600 W en crête), cela permet de brancher... à peu près tout, y compris des chauffages, machines à café...). On a enfin des puissances correctes même sans avoir de très grosses capacités.... Vous pouvez aussi les utiliser pour brancher des périphériques USB (chargeurs etc.) si vous manquez de prise, mais la consommation sera plus élevée, car cela nécessite une double conversion de courant.
Enfin, vous pouvez utiliser la batterie comme onduleur à la maison, ce qui évite les coupures de courant sur les appareils critiques (frigo, ordinateur, internet...). Au bureau, on l'utilise même dans notre studio de tournage pour gommer les bruits parasites inhérent au réseau électrique.
La DELTA 3 Classic a de la recharge rapide en 45 minutes à une puissance de 1400W pour 80% de capacité, ce qui est plutôt dans la bonne moyenne.
La recharge via panneau solaire est limitée à 500W, ce qui est correct pour ce type de capacité : vous mettez environ 2H à la charger avec 500W de panneau, 4H avec 250W.
EcoFlow propose d'ailleurs des bundle avec des panneaux souples de 160W -mais là, comptez plutôt 6-7H de charge pour un 0-100%. On peut aussi la charger en voiture (en option), en un peu moins de 2H environ.
Enfin, EcoFlow garantit un fonctionnement silencieux à <30 dB, ce qui est appréciable dans un van ou un bureau.
Comme pour toutes ses batteries, EcoFlow propose une application mobile associée très complète -accessible via le WiFi ou le Bluetooth, au choix.
Cela permet non seulement de suivre la consommation et la charge en direct, mais aussi d'activer/désactiver les ports à distance, pratique à l'arrière d'un van ou quand on est loin de chez soi.
Mieux, on peut même programmer la charger/décharge pendant la nuit (aux heures creuses par exemple) et réaliser quelques règles, à condition d'avoir des appareils EcoFlow, comme des prises connectées.
A l'arrivée, ce modèle propose un prix assez canon pour une telle capacité et surtout, beaucoup de puissance, le tout avec un faible encombrement et pléthore de fonctionnalités. Dommage que les ports USB C soient nativement si peu nombreux, mais pour le reste, rien à dire, c'est une excellente proposition.
La DELTA 3 Classic est disponible à partir de ce lundi 16 mars 2026 sur le site officiel EcoFlow et sur Amazon.
Vendue seulement 549€ (prix de lancement), est-ce vraiment une bonne affaire ? Quelles sont les limitations ? Décryptage.
EcoFlow DELTA 3 Classic
Esthétiquement, on retrouve les codes de la DELTA 3, avec ces plastiques gris et noirs, des poignées de transports et un look plutôt sympa.
En revanche, je m'étonne que ces modèles ne soient pas un peu plus résistants (Pas même IP65 a minima !) car ils sont souvent utilisés dans des environnements extérieurs, avec des risques de projection. Même le boitier parait beaucoup moins robuste que la concurrence, avec l'absence de renforts latéraux par exemple.
Les spécifications techniques
A 549€ pour 1kWh, on peut effectivement s'attendre à quelques concessions sur la fiche technique.
Voici les spécifications de la batterie :
• Chimie LFP (6000 cycles)
• 1024 Wh
• 1800 W de puissance nominale
• 2400 W en X-Boost
• 3600 W en crête
• 1024 Wh
• 1800 W de puissance nominale
• 2400 W en X-Boost
• 3600 W en crête
La capacité est donc intéressante, car elle permet de conserver une poids contenu (12,1 kg) là où les modèles de 2kWh affichent facilement le double -et deviennent difficilement transportables.
Onduleur et USB
Du côté des ports, c'est assez modeste, avec seulement 5 sorties :
• USB-A: 1 × 18W Max
• USB-C: 1 × 100W Max, 1 × 30W Max
• 230V AC : 2 x 1800 W (2400W X-Boost)
• USB-C: 1 × 100W Max, 1 × 30W Max
• 230V AC : 2 x 1800 W (2400W X-Boost)
Seulement 2 ports USB C et un seul USB A, c'est un peu chiche en 2026, surtout avec la multiplication des appareils à cette connectique (ordinateurs, tablette, drones, caméras...).
En revanche, 2 prises jusqu'à 2400W (et même 3600 W en crête), cela permet de brancher... à peu près tout, y compris des chauffages, machines à café...). On a enfin des puissances correctes même sans avoir de très grosses capacités.... Vous pouvez aussi les utiliser pour brancher des périphériques USB (chargeurs etc.) si vous manquez de prise, mais la consommation sera plus élevée, car cela nécessite une double conversion de courant.
Enfin, vous pouvez utiliser la batterie comme onduleur à la maison, ce qui évite les coupures de courant sur les appareils critiques (frigo, ordinateur, internet...). Au bureau, on l'utilise même dans notre studio de tournage pour gommer les bruits parasites inhérent au réseau électrique.
Recharge et solaire
La DELTA 3 Classic a de la recharge rapide en 45 minutes à une puissance de 1400W pour 80% de capacité, ce qui est plutôt dans la bonne moyenne.
La recharge via panneau solaire est limitée à 500W, ce qui est correct pour ce type de capacité : vous mettez environ 2H à la charger avec 500W de panneau, 4H avec 250W.
EcoFlow propose d'ailleurs des bundle avec des panneaux souples de 160W -mais là, comptez plutôt 6-7H de charge pour un 0-100%. On peut aussi la charger en voiture (en option), en un peu moins de 2H environ.
Enfin, EcoFlow garantit un fonctionnement silencieux à <30 dB, ce qui est appréciable dans un van ou un bureau.
Connectivité 2.0
Comme pour toutes ses batteries, EcoFlow propose une application mobile associée très complète -accessible via le WiFi ou le Bluetooth, au choix.
Cela permet non seulement de suivre la consommation et la charge en direct, mais aussi d'activer/désactiver les ports à distance, pratique à l'arrière d'un van ou quand on est loin de chez soi.
Mieux, on peut même programmer la charger/décharge pendant la nuit (aux heures creuses par exemple) et réaliser quelques règles, à condition d'avoir des appareils EcoFlow, comme des prises connectées.
On en pense quoi ?
A l'arrivée, ce modèle propose un prix assez canon pour une telle capacité et surtout, beaucoup de puissance, le tout avec un faible encombrement et pléthore de fonctionnalités. Dommage que les ports USB C soient nativement si peu nombreux, mais pour le reste, rien à dire, c'est une excellente proposition.
Disponibilité & code promo
La DELTA 3 Classic est disponible à partir de ce lundi 16 mars 2026 sur le site officiel EcoFlow et sur Amazon.
Prix de lancement : 549 € (prix conseillé : 599 €).
Offres jusqu’au 15 avril 2026 :
-5 % supplémentaires :
• Site officiel : PRD3CNEW5OFF
• Amazon : VMLYBX7W
• Site officiel : PRD3CNEW5OFF
• Amazon : VMLYBX7W