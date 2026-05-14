Bluetti se met aux batteries solaires avec les Balco 260, Balco 500, et Balco Transfer Hub

On en dit quoi ?



Bluetti arrive tardivement sur un marché déjà bien mature, avec une offre un peu timide. Les prix sont élevés, les puissance d'injection assez limitées, et l'offre logicielle de la concurrence est déjà bien étoffée, notamment chez Zendure et ses IA très efficaces. Toutefois, le fabricant possède une solide réputation, et un savoir-faire indéniable en matière de sécurité et de gestion des cellules, ce qui pourrait en rassurer certains.