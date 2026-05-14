Bluetti se met aux batteries solaires avec les Balco 260, Balco 500, et Balco Transfer Hub
Par Didier Pulicani - Publié le
Connu pour ses batteries de camping, Bluetti se met enfin aux batteries solaires de maison en présentant à Paris, lors d'un événément sur la Tour Eiffel, sa série Balco 260, Balco 500, et le Balco Transfer Hub.
Nous l'avions découvert au salon Energaïa de Montpellier fin 2025, le système repose sur une architecture par module, avec l'onduleur au dessus et des accumulateurs à empiler.
Chaque batterie a une capacité de 2,5 kWh, dans un format plutôt compact malgré les cellules de type LFP. La partie supérieure est cependant assez épaisse, par rapport à la concurrence. Vous pouvez associer 5 batteries, soit 15 kWh de capacité totale :
On notera qu'elle n'est pas en métal mais bien en plastique, comme le reste de la gamme. Elle sera IP65, donc parfaitement étanche en extérieur, le constructeur nous assure que le revêtement et la conception est vraiment prévue pour un stockage en dehors de la maison.
Côté production, on peut faire entrer 4 panneaux solaires (2400W MPPT), on n'en attendait pas moins d'une marque comme Bluetti qui se destine aussi au camping, TinyHouse et autres VanLifers.
Mais attention, une fois la batterie pleine, elle ne pourra pas fournir une telle puissance en sortie vers la maison : il faut donc bien dimensionner la puissance nécessaire pour votre habitation. On pourra toutefois récupérer plus de 2300W via la prise AC 230V intégrée, mais il faudra connecter ses appareils directement sur la batterie.
La batterie est évidemment 100% plug&play, il suffit de la brancher dans une simple prise électrique. Elle pourra injecter entre 800 et 1200W maximum en fonction de la législation locale.
Elle se connecte au Shelly pour gérer l'injection et éviter de renvoyer du courant inutilement dans le réseau. Bluetti a aussi son propre Smart Meter si besoin. Le batterie peut également récupérer le surplus de courant via la prise AC, jusqu'à 1100W.
On aurait pu espérer envoyer au moins 2000W, voire 2400 comme la concurrence (Zendure, Marstek) mais Bluettti veut limiter les risques de surchauffe des installations, comme le font EcoFlow ou Anker dans une certaine mesure.
Pour le moment, le tarif devrait osciller entre 679 à 849 euros HT, soit moins de 1000€ TTC, ce qui reste assez élevé face à la concurrence.
La Balco 500 reprend l'essentiel des fonctionnalités de la Balco 260, mais avec deux différences majeures :
Cette batterie est comparable à la Venus E 3.0 de Marstek ou les récentes SolarFlow Mix de Zendure , et se destine à ceux qui ont une grosse installation solaire, au moins 3kWc.
Le tarif est de 1 599€ HT, là encore, assez cher face à Marstek et Zendure.
Enfin, un petit accessoire devrait ravir ceux qui ont déjà des batteries solaire : le Balco Transfer Hub permet de les utiliser comme batterie solaire de maison, et il est totalement plug&play !
La sortie en injection est limitée à 800W, là encore, un peu dommage car ces batteries peuvent intégrer des onduleurs jusqu'à 3600W pour les plus puissantes. Le Balco Transfer Hub peut être relié à 6 autres modules pour multiplier les injections parallèle. Ils prennent également en charge le Shelly et les SmartMeter de Bluetti.
Le Balco Transfer Hub sera vendu 349€, un tarif qui reste élevé face à des appareils comparables, comme le PowerStream d'EcoFlow, même si ce dernier est en fin de vie. Il a toutefois l'avantage de fonctionner avec des batteries tierces, ce qu'on ne manquera pas de tester !
Bluetti arrive tardivement sur un marché déjà bien mature, avec une offre un peu timide. Les prix sont élevés, les puissance d'injection assez limitées, et l'offre logicielle de la concurrence est déjà bien étoffée, notamment chez Zendure et ses IA très efficaces. Toutefois, le fabricant possède une solide réputation, et un savoir-faire indéniable en matière de sécurité et de gestion des cellules, ce qui pourrait en rassurer certains.
Bluetti Balco 260
Nous l'avions découvert au salon Energaïa de Montpellier fin 2025, le système repose sur une architecture par module, avec l'onduleur au dessus et des accumulateurs à empiler.
Chaque batterie a une capacité de 2,5 kWh, dans un format plutôt compact malgré les cellules de type LFP. La partie supérieure est cependant assez épaisse, par rapport à la concurrence. Vous pouvez associer 5 batteries, soit 15 kWh de capacité totale :
On notera qu'elle n'est pas en métal mais bien en plastique, comme le reste de la gamme. Elle sera IP65, donc parfaitement étanche en extérieur, le constructeur nous assure que le revêtement et la conception est vraiment prévue pour un stockage en dehors de la maison.
Côté production, on peut faire entrer 4 panneaux solaires (2400W MPPT), on n'en attendait pas moins d'une marque comme Bluetti qui se destine aussi au camping, TinyHouse et autres VanLifers.
Mais attention, une fois la batterie pleine, elle ne pourra pas fournir une telle puissance en sortie vers la maison : il faut donc bien dimensionner la puissance nécessaire pour votre habitation. On pourra toutefois récupérer plus de 2300W via la prise AC 230V intégrée, mais il faudra connecter ses appareils directement sur la batterie.
La batterie est évidemment 100% plug&play, il suffit de la brancher dans une simple prise électrique. Elle pourra injecter entre 800 et 1200W maximum en fonction de la législation locale.
Elle se connecte au Shelly pour gérer l'injection et éviter de renvoyer du courant inutilement dans le réseau. Bluetti a aussi son propre Smart Meter si besoin. Le batterie peut également récupérer le surplus de courant via la prise AC, jusqu'à 1100W.
On aurait pu espérer envoyer au moins 2000W, voire 2400 comme la concurrence (Zendure, Marstek) mais Bluettti veut limiter les risques de surchauffe des installations, comme le font EcoFlow ou Anker dans une certaine mesure.
Pour le moment, le tarif devrait osciller entre 679 à 849 euros HT, soit moins de 1000€ TTC, ce qui reste assez élevé face à la concurrence.
Balco 500 : pour les grosses installation
La Balco 500 reprend l'essentiel des fonctionnalités de la Balco 260, mais avec deux différences majeures :
• La capacité est de 5 kWh
• Elle est extensible jusqu'à 30 kWh
• La prise OffGrid fournit jusqu'à 3 680W
• Les entrées solaires grimpent à 4 300W
• Elle est extensible jusqu'à 30 kWh
• La prise OffGrid fournit jusqu'à 3 680W
• Les entrées solaires grimpent à 4 300W
Cette batterie est comparable à la Venus E 3.0 de Marstek ou les récentes SolarFlow Mix de Zendure , et se destine à ceux qui ont une grosse installation solaire, au moins 3kWc.
Le tarif est de 1 599€ HT, là encore, assez cher face à Marstek et Zendure.
Balco Transfer Hub
Enfin, un petit accessoire devrait ravir ceux qui ont déjà des batteries solaire : le Balco Transfer Hub permet de les utiliser comme batterie solaire de maison, et il est totalement plug&play !
La sortie en injection est limitée à 800W, là encore, un peu dommage car ces batteries peuvent intégrer des onduleurs jusqu'à 3600W pour les plus puissantes. Le Balco Transfer Hub peut être relié à 6 autres modules pour multiplier les injections parallèle. Ils prennent également en charge le Shelly et les SmartMeter de Bluetti.
Le Balco Transfer Hub sera vendu 349€, un tarif qui reste élevé face à des appareils comparables, comme le PowerStream d'EcoFlow, même si ce dernier est en fin de vie. Il a toutefois l'avantage de fonctionner avec des batteries tierces, ce qu'on ne manquera pas de tester !
On en dit quoi ?
Bluetti arrive tardivement sur un marché déjà bien mature, avec une offre un peu timide. Les prix sont élevés, les puissance d'injection assez limitées, et l'offre logicielle de la concurrence est déjà bien étoffée, notamment chez Zendure et ses IA très efficaces. Toutefois, le fabricant possède une solide réputation, et un savoir-faire indéniable en matière de sécurité et de gestion des cellules, ce qui pourrait en rassurer certains.