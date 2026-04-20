Batteries amovibles dans les smartphones en 2027 : ce que l'Europe va vraiment imposer
Par Vincent Lautier - Publié le
Un texte circule sur les réseaux : l'Europe forcerait tous les fabricants à vendre des smartphones avec batterie remplaçable par l'utilisateur dès 2027, avec dix ans de pièces détachées et de manuels garantis. Vrai sur le fond, mais faux dans les détails et les commentaires souvent accolés au projet. Voici ce que prévoient réellement les deux règlements européens déjà ficelés sur le sujet.
Le texte de référence, c'est le règlement (UE) 2023/1542 sur les batteries. Son article 11 s'appliquera dès le 18 février 2027, et il impose que les batteries portables intégrées dans les appareils grand public soient
Dit autrement, les outils disponibles dans le commerce doivent suffire. L'utilisateur visé, c'est un adulte lambda, sans formation particulière, genre vous et moi. Donc oubliez l'image de la batterie qui se clipse comme sur un Nokia 3310 : un tournevis classique et un peu de patience seront souvent encore nécessaires. Mais la soudure et la colle agressive, c'est a priori terminé pour les smartphones, les tablettes et les autres appareils portables vendus en Europe.
L'affirmation des dix ans est fausse elle aussi. Le règlement qui fixe ces durées, c'est un autre texte, l'écoconception smartphones et tablettes (règlement 2023/1670), et il est déjà en application depuis le 20 juin 2025. Les fabricants doivent fournir les pièces détachées critiques (batteries, écrans, caméras, boutons) pendant sept ans après l'arrêt de la commercialisation d'un modèle, et garantir les mises à jour du système d'exploitation pendant cinq ans au moins. La batterie elle-même, doit tenir au moins 800 cycles de charge en conservant 80 % de sa capacité d'origine. Sept ans, cinq ans, 800 cycles : voilà, ça ce sont les vrais chiffres, pas dix ans.
Sur la forme et sur ce type de règlementations, l'USB-C est déjà passé par là. L'Europe représente un marché de 450 millions de consommateurs, et Apple a préféré basculer rapidement l'iPhone 15 entier sur USB-C plutôt que de maintenir deux versions dans le monde. On imagine en fait assez mal Samsung, Apple ou Xiaomi concevoir une gamme européenne et une gamme internationale avec des batteries complètement différentes. Ce qui est décidé à Bruxelles finit en général par s'appliquer partout. Tous les fabricants ont jusqu'à février 2027 pour revoir leurs designs, et certaines marques préparent déjà des prototypes avec des batteries plus accessibles.
Les chiffres qui tournent sur les réseaux sont donc souvent un peu gonflés, mais le fond est juste. L'Europe cherche vraiment à avancer vers des batteries plus facilement remplaçables, même si c'est plus lent et plus technique que certains posts le laissent entendre. Sept ans de pièces détachées, ce n'est pas dix, mais ça reste un gros progrès par rapport aux trois ou quatre ans de support effectif sur beaucoup de modèles Android aujourd'hui. Maintenant on ne va pas se mentir, il y a aussi le point du prix des batteries, et en particulier des batteries officielles, face à de futures batteries chinoises à prix cassés qui pourraient bien mettre le feu à votre baraque, mais là aussi, il faudra que l'Europe encadre au mieux tout ça, et c'est loin d'être simple.
Mise à jour : le règlement prévoit visiblement une exception qui concerne Apple. Si une batterie est conçue pour conserver 80 % de sa capacité après 1000 cycles de charge, et que l’appareil est IP67, l’extraction par l’utilisateur n’est pas une obligation. C'est justement le cas des derniers iPhone désormais.
Ce que dit vraiment le règlement 2023/1542
Le texte de référence, c'est le règlement (UE) 2023/1542 sur les batteries. Son article 11 s'appliquera dès le 18 février 2027, et il impose que les batteries portables intégrées dans les appareils grand public soient
facilement retirables et remplaçables par l'utilisateur final, sans outils propriétaires, sans chaleur ni solvants.
Dit autrement, les outils disponibles dans le commerce doivent suffire. L'utilisateur visé, c'est un adulte lambda, sans formation particulière, genre vous et moi. Donc oubliez l'image de la batterie qui se clipse comme sur un Nokia 3310 : un tournevis classique et un peu de patience seront souvent encore nécessaires. Mais la soudure et la colle agressive, c'est a priori terminé pour les smartphones, les tablettes et les autres appareils portables vendus en Europe.
Les dix ans de pièces détachées, info ou intox ?
L'affirmation des dix ans est fausse elle aussi. Le règlement qui fixe ces durées, c'est un autre texte, l'écoconception smartphones et tablettes (règlement 2023/1670), et il est déjà en application depuis le 20 juin 2025. Les fabricants doivent fournir les pièces détachées critiques (batteries, écrans, caméras, boutons) pendant sept ans après l'arrêt de la commercialisation d'un modèle, et garantir les mises à jour du système d'exploitation pendant cinq ans au moins. La batterie elle-même, doit tenir au moins 800 cycles de charge en conservant 80 % de sa capacité d'origine. Sept ans, cinq ans, 800 cycles : voilà, ça ce sont les vrais chiffres, pas dix ans.
Un effet USB-C
Sur la forme et sur ce type de règlementations, l'USB-C est déjà passé par là. L'Europe représente un marché de 450 millions de consommateurs, et Apple a préféré basculer rapidement l'iPhone 15 entier sur USB-C plutôt que de maintenir deux versions dans le monde. On imagine en fait assez mal Samsung, Apple ou Xiaomi concevoir une gamme européenne et une gamme internationale avec des batteries complètement différentes. Ce qui est décidé à Bruxelles finit en général par s'appliquer partout. Tous les fabricants ont jusqu'à février 2027 pour revoir leurs designs, et certaines marques préparent déjà des prototypes avec des batteries plus accessibles.
On en dit quoi ?
Les chiffres qui tournent sur les réseaux sont donc souvent un peu gonflés, mais le fond est juste. L'Europe cherche vraiment à avancer vers des batteries plus facilement remplaçables, même si c'est plus lent et plus technique que certains posts le laissent entendre. Sept ans de pièces détachées, ce n'est pas dix, mais ça reste un gros progrès par rapport aux trois ou quatre ans de support effectif sur beaucoup de modèles Android aujourd'hui. Maintenant on ne va pas se mentir, il y a aussi le point du prix des batteries, et en particulier des batteries officielles, face à de futures batteries chinoises à prix cassés qui pourraient bien mettre le feu à votre baraque, mais là aussi, il faudra que l'Europe encadre au mieux tout ça, et c'est loin d'être simple.
Mise à jour : le règlement prévoit visiblement une exception qui concerne Apple. Si une batterie est conçue pour conserver 80 % de sa capacité après 1000 cycles de charge, et que l’appareil est IP67, l’extraction par l’utilisateur n’est pas une obligation. C'est justement le cas des derniers iPhone désormais.