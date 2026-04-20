Batteries amovibles dans les smartphones en 2027 : ce que l'Europe va vraiment imposer

On en dit quoi ?



Les chiffres qui tournent sur les réseaux sont donc souvent un peu gonflés, mais le fond est juste. L'Europe cherche vraiment à avancer vers des batteries plus facilement remplaçables, même si c'est plus lent et plus technique que certains posts le laissent entendre. Sept ans de pièces détachées, ce n'est pas dix, mais ça reste un gros progrès par rapport aux trois ou quatre ans de support effectif sur beaucoup de modèles Android aujourd'hui. Maintenant on ne va pas se mentir, il y a aussi le point du prix des batteries, et en particulier des batteries officielles, face à de futures batteries chinoises à prix cassés qui pourraient bien mettre le feu à votre baraque, mais là aussi, il faudra que l'Europe encadre au mieux tout ça, et c'est loin d'être simple.



Mise à jour : le règlement prévoit visiblement une exception qui concerne Apple. Si une batterie est conçue pour conserver 80 % de sa capacité après 1000 cycles de charge, et que l’appareil est IP67, l’extraction par l’utilisateur n’est pas une obligation. C'est justement le cas des derniers iPhone désormais.