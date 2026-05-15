Tesla double la capacité batterie de son usine allemande

On en dit quoi ?



Honnêtement, c'est une très bonne nouvelle, même si on peut la relativiser sur les volumes. Passer de 8 à 18 GWh, c'est doubler le projet, sauf que c'est aussi reconnaître que l'objectif initial de 100 GWh restera très probablement au placard pendant encore quelques temps. Tesla a clairement freiné en Europe quand l'Inflation Reduction Act lui a fait les yeux doux côté Texas, et la marque revient maintenant un peu obligée, parce que le marché européen ne pardonne plus aux constructeurs qui font fabriquer leurs cellules à 8 000 km. Le fait que Grünheide soit encore loin de tourner à plein régime montre aussi que le problème de Tesla en Europe n'est pas vraiment industriel, mais commercial. Il faudrait que les ventes explosent dans les mois à venir pour qu'une nouvelle augmentation conséquente ai du sens. Mais avec Tesla, tout est possible !