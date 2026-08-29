Des méduses mettent à genoux la plus grande centrale nucléaire d'Europe

On en dit quoi ?



Il y a de quoi sourire en voyant une bestiole sans cerveau ni squelette clouer au sol un géant comme Gravelines. Mais l'avertissement est quand même fort. EDF va devoir muscler ses filtres et ses barrages anti-méduses, parce que ces invasions ne feront que se multiplier. Le parc nucléaire français a déjà bien assez d'ennuis comme ça.