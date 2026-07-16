Pour alimenter son IA, Elon Musk s'offre un fabricant de turbines à... gaz !

On en dit quoi ?



C'est quand même un grand écart spectaculaire pour celui qui a bâti sa légende sur la voiture propre. Sécuriser sa propre production électrique quand l'IA engloutit tout ce que le réseau peut fournir, on veut bien croire que c'est malin d'un point de vue industriel. Le souci, c'est de le faire avec des turbines à gaz non autorisées, plantées juste à côté de gens qui en respirent les fumées. Le Musk qui nous vendait la planète propre paraît soudain très loin.