Pour alimenter son IA, Elon Musk s'offre un fabricant de turbines à... gaz !
Par Vincent Lautier - Publié le
On connaît Elon Musk pour Tesla et la voiture électrique. Pourtant, sa société d'IA xAI vient de racheter APR Energy, un fabricant de turbines à gaz mobiles, pour environ un milliard de dollars. L'objectif, alimenter ses gigantesques centres de données. Et ça tombe plutôt mal, puisque xAI est déjà poursuivi pour pollution autour de ces mêmes turbines.
La transaction remonte à mai, mais elle vient tout juste d'être rendue publique. La boîte d'IA de Musk a donc mis la main sur APR Energy, spécialisée dans les turbines à gaz et diesel montées sur remorques, faciles à déployer un peu partout. Le montant n'est pas officiel, mais le site Electrek l'estime autour d'un milliard de dollars. L'idée est simple, l'IA dévore une quantité d'électricité colossale, alors plutôt que de dépendre du réseau, Musk préfère fabriquer lui-même son courant en maîtrisant toute la chaîne.
Le problème, c'est que ces turbines ne sont pas vraiment un modèle de propreté. xAI en aligne déjà des dizaines autour de son supercalculateur Colossus, près de Memphis, pour une puissance qui s'approche des 2 gigawatts. Sauf que plusieurs de ces machines auraient tourné sans les autorisations environnementales exigées, et l'entreprise est visée par une plainte pour infraction à la loi américaine sur la qualité de l'air. Des dizaines de turbines à gaz qui crachent leurs fumées juste à côté d'un quartier d'habitation, forcément, ça passe assez mal.
On repense forcément aux déclarations passées du patron de Tesla. Musk a longtemps présenté le recours continu aux énergies fossiles comme la pire idée de toute l'histoire de l'humanité, rien que ça. Le voilà pourtant qui rachète un fournisseur de turbines à gaz et qui, via SpaceX, réfléchirait même à construire son propre gazoduc au Texas. Manifestement, quand il faut faire tourner ses IA à toute vitesse, l'écologie passe gentiment au second plan.
C'est quand même un grand écart spectaculaire pour celui qui a bâti sa légende sur la voiture propre. Sécuriser sa propre production électrique quand l'IA engloutit tout ce que le réseau peut fournir, on veut bien croire que c'est malin d'un point de vue industriel. Le souci, c'est de le faire avec des turbines à gaz non autorisées, plantées juste à côté de gens qui en respirent les fumées. Le Musk qui nous vendait la planète propre paraît soudain très loin.
xAI s'achète sa propre centrale
La transaction remonte à mai, mais elle vient tout juste d'être rendue publique. La boîte d'IA de Musk a donc mis la main sur APR Energy, spécialisée dans les turbines à gaz et diesel montées sur remorques, faciles à déployer un peu partout. Le montant n'est pas officiel, mais le site Electrek l'estime autour d'un milliard de dollars. L'idée est simple, l'IA dévore une quantité d'électricité colossale, alors plutôt que de dépendre du réseau, Musk préfère fabriquer lui-même son courant en maîtrisant toute la chaîne.
Des turbines qui font déjà polémique
Le problème, c'est que ces turbines ne sont pas vraiment un modèle de propreté. xAI en aligne déjà des dizaines autour de son supercalculateur Colossus, près de Memphis, pour une puissance qui s'approche des 2 gigawatts. Sauf que plusieurs de ces machines auraient tourné sans les autorisations environnementales exigées, et l'entreprise est visée par une plainte pour infraction à la loi américaine sur la qualité de l'air. Des dizaines de turbines à gaz qui crachent leurs fumées juste à côté d'un quartier d'habitation, forcément, ça passe assez mal.
Le paradoxe Musk
On repense forcément aux déclarations passées du patron de Tesla. Musk a longtemps présenté le recours continu aux énergies fossiles comme la pire idée de toute l'histoire de l'humanité, rien que ça. Le voilà pourtant qui rachète un fournisseur de turbines à gaz et qui, via SpaceX, réfléchirait même à construire son propre gazoduc au Texas. Manifestement, quand il faut faire tourner ses IA à toute vitesse, l'écologie passe gentiment au second plan.
On en dit quoi ?
C'est quand même un grand écart spectaculaire pour celui qui a bâti sa légende sur la voiture propre. Sécuriser sa propre production électrique quand l'IA engloutit tout ce que le réseau peut fournir, on veut bien croire que c'est malin d'un point de vue industriel. Le souci, c'est de le faire avec des turbines à gaz non autorisées, plantées juste à côté de gens qui en respirent les fumées. Le Musk qui nous vendait la planète propre paraît soudain très loin.