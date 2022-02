La commande vocale "Hey PlayStation" va arriver sur la PS5 (en anglais)

Hey PlayStation

Sony va déployer une mise à jour en bêta de la PlayStation 5La fonctionnalité (qu'il sera possible de désactiver) sera réservée, dans un premier temps, aux utilisateurs anglophones résidant au Royaume-Uni et aux US et permettra de lancer des jeux, des applications et de contrôler quelques paramètres comme la lecture de musique. Le constructeur japonais en profitera également pour apporter quelques changements aux discussions de groupe et aux trophées, et permettra de placer certains jeux et applications sur l'écran d'accueil,