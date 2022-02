Steam Deck : un outil pour vérifier la compatibilité de vos jeux

étapes supplémentaires dans leur configuration ou interaction

Les joueurs qui se sont offert la Steam Deck peuvent d'ores et déjà vérifier quels titres de leur catalogue Steam sont compatibles avec la console portable de Valve. Pour cela,L'outil de Valve fait la distinction entre les jeux actuellement compatibles et fonctionnant parfaitement, les titres jouables mais qui nécessiteront peut-être des, et les jeux qui ne sont pas pris en charge pour le moment (uniquement Darksiders et des titres VR de mon côté).Pour rappel,, 16 Go de RAM LPDDR5, un stockage en fonction du modèle (eMMC 64 Go, SSD NVMe 256 ou 512 Go), deux trackpads; un gyroscope, une dalle tactile 60 Hz 7 pouces en 1280x800 pixels offrant une luminosité de 400 cd/m², du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi a/b/g/n/ac, deux microphones, des haut-parleurs stéréo, un port USB-C, un lecteur de carte SD pour étendre le stockage,, et une batterie de 40 Wh offrant une autonomie de 2 à 8 heures, le tout pour un poids de 669 grammes. Les précommandes ont débuté le 16 juillet dernier à partir de 419 euros et les premières livraisons (pour ceux qui auront été prompts à dégainer leur carte bancaire) devraient débuter le 25 février.