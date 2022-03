Amazon : le service Luna est disponible pour tous aux US (+ jeux gratuits pour les abonnés Prime)

Après une longue période de test en 2021 et un service uniquement accessible sur invitation,, et qu'ils disposent d'un Mac (depuis 2014 et sous macOS High Sierra minimum), PC, Chromebook, smartphone, tablette et Fire TV.(permettant de s'adonner à Control, Gird, Metro Exodus et bien d'autres titres)(incluant la chaine Family à 2,99 dollars par mois, et Rétro à 4,99 dollars, il passera à 9,99 dollars par mois le premier avril prochain), et la chaine Ubisoft Plus donnant accès à l'épais catalogue de l'éditeur nécessite un abonnement supplémentaire à 17,99 dollars par mois. L'abonnement Prime permet également de bénéficier de titres gratuits supplémentaires, et la connexion depuis une Fire TV permet d'utiliser la caméra d'un smartphone pour streamer le jeu et la vidéo de l'utilisateur sur Twitch (qui appartient à Amazon). La boutique Amazon US liste également la manette Luna à 49,99 dollars Pour rappel,, permettant de porter très simplement les jeux sur la plateforme d'Amazon (contrairement à Stadia). La manette dédiée est directement connectée au service, ce qui devrait permettre de passer d'un appareil (Fire TV, Mac, PC, iOS) à un autre avec une grande fluidité (et une faible latence annoncée entre 20 et 30ms), sans avoir besoin d'appairer la manette à chaque périphérique. Enfin, Amazon vise à terme le jeu en 4K à 60 ips, mais l'accès anticipé se limite actuellement au 1080p à 60 ips.