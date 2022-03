Le stick drift de la Steam Deck serait un bug logiciel

d'étalonnage de zone morte

équipe continuera de surveiller les rapports liés à ce problème.

Alors que la première console portable de Valve est arrivée depuis quelques jours seulement chez les utilisateurs ayant dégainé rapidement leur carte bancaire,, soit le fameux et plus qu'agaçant syndrome du Joy-Con Drift touchant les Nintendo Switch.Valve, qui avait mis l'accent sur la qualité des sticks analogiques équipant sa console, a aussitôt réagit et affirme que, ajoutant que l'Un des propriétaires touchés par le problème a d'ores et déjà publié une vidéo mais que le stick lui semblait peut-être légèrement moins réactif (avec une zone morte -n'impliquant pas de mouvement en jeu- plus importante). S'il faut espérer que le souci est en effet uniquement logiciel, Valve devrait bientôt permettre de remplacer soi-même les sticks de la console, et iFixit devrait faire partie des boutiques commercialisant les pièces officielles de la Steam Deck (les pièces ne sont toutefois pas encore disponibles).