Le jeu Gear Club Stradale pour Apple Arcade dévoilé lors de la keynote

Peek Performance

Le studio Eden Games. Se rapprochant de ce que peut proposer un Forza Horizon, le jeu d'Eden Game permettra de collectionner et de piloter sur les routes de Toscane les derniers bolides des constructeurs (sous licence officielle). Il sera également possible d'améliorer les différents véhicules au sein d'ateliers intégrés à la villa des joueurs, ou de participer à des événements en ligne et d'inscrire son nom tout en haut du classement mondial.. Le titre nécessitera 3,1 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS 13.0 minimum, une Apple TV sous tvOS 13, ou un Mac sous macOS 11. Le jeu sera totalement dépourvu d'achat intégré ou de publicité comme le veut la plateforme.