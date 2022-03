L'excellent Monument Valley 2 est désormais disponible sur Apple Arcade

Apple Design Award

Grand succès de l'App Store (actuellement vendu hors Apple Arcade à 4,99€), et traduit dans une quinzaine de langues, dont le français,. Pour percer le mystère de la Géométrie Sacrée, les deux personnages devront ainsi arpenter les différents bâtiments en résolvant toutes les énigmes des lieux, et en manipulant les constructions de chaque niveau pour progresser, le tout au rythme d'une bande son relaxante., y compris ceux n'ayant pas goûté aux délicieux décors du Monument Valley , lequel avait reçu unen 2014, et reste aujourd'hui encore une valeur sûre de l'App Store.. Le titre nécessite 556,8 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS 13.0 et iPadOS 13.0 minimum. Le jeu est totalement dépourvu d'achats intégrés et de publicité comme l'exige la plateforme de Cupertino.