Sony pourrait présenter sa réponse au Game Pass la semaine prochaine

Selon les sources de nos confrères de Bloomberg . En effet, si la PlayStation 5 domine les Xbox Series au niveau des ventes, le Xbox Game Pass semble attirer de plus en plus de joueurs, et Sony l'a bien remarqué. Pour rappel, l'offre fusionnerait les avantages du PlayStation Plus et du PlayStation Now et proposerait trois niveaux (Essential, Extra et Premium) avec des tarifs de 10, 13 et 16 dollars par mois. Le premier reprendrait les avantages du PlayStation Plus (accès au multijoueur), le second ajouterait des jeux PS4/PS5 disponibles chaque mois, et le troisième proposerait en sus, des démos, l'accès à certains titres PS1/PS2/PS3 et PSP, ainsi qu'un catalogue de titres en streaming.La nouvelle offre pourrait conserver le nom PlayStation Plus (et remplacer PlayStation Now), serait disponible sur les PlaySation 4 et PlayStation 5, et pourrait s'appuyer sur Microsoft Azure suite à l'accord signé par Microsoft et Sony en 2019. Le Game Pass de Microsoft pourrait cependant conserver un avantage certain. En effet, l'offre de Microsoft donne accès(comme par exemple Halo Infinite ou Forza Horizon 5), ce qui ne devrait pas être le cas chez Sony (dont les exclus s'arrachent au prix fort dès leur lancement) selon les propos récents du dirigeant de la division PlayStation.