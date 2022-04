Valve accélère les expéditions de Steam Deck

Alors que Microsoft et Sony ont toujours beaucoup de mal à fournir leurs clients en Xbox Series X et PlayStation 5 (bien entendu la demande est nettement plus importante),. Valve ne précise pas de chiffres sur la quantité de consoles produites mais indique que les mails de confirmation envoyés aux clients ayant précommandé la Steam Deck sont envoyés toutes les semaines, et parfois deux fois par semaines. Il faut toutefois relativiser, car malgré cette annonce, et pour une réservation passée aujourd'hui,