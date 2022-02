Le dock officiel de la Steam Deck arrivera à la fin du printemps

la fin du printemps

Alors que, le dock officiel ne sera disponible qu'àselon l e communiqué officiel de Valve . Le dock mettra à profit le port USB-C de la console afin d'offrir un port pour l'alimentation et la recharge de la console, un port HDMI, un port DisplayPort, un port Ethernet Gigabit, trois ports USB-A, et un port USB-C.Le dock permettra également de transformer la console en PC, la Steam Deck embarquant une nouvelle version de SteamOS basée sur Linux, tout en profitant de périphériques externes. La station d'accueil de Valve n'améliorera pas les performances de la console et(mais ils ne disposeront alors pas du support vertical de la console). Pour rappel, la Steam Deck embarque un APU AMD, 16 Go de RAM LPDDR5, un stockage en fonction du modèle, une dalle tactile 60 Hz 7 pouces en 1280x800 pixels offrant une luminosité de 400 cd/m², et une batterie de 40 Wh offrant une autonomie de 2 à 8 heures, le tout pour un poids de 669 grammes. Les précommandes ont débuté le 16 juillet dernier à partir de 419 euros