Sonic va bientôt se dégourdir les pattes sur Apple Arcade

Après Sonic Racing, Apple Arcade va accueillir Sonic Dash+, un runner dont le premier opus était sorti en 2013 sur l'App Store iOS.(qui est l'antagoniste du hérisson bleu dans le nouveau film). Le titre proposera des courses contre des boss comme Dr Eggman (Robotnik) ou Zazz (non pas la chanteuse), ou encore de tenter de parcourir la plus grande distance possible afin d'inscrire son nom au sein du classement.Le titre nécessitera 452,4 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 13.0 minimum. Le jeu sera totalement dépourvu d'achat intégré ou de publicité comme le veut la plateforme.