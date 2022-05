Le premier PC portable de Corsair propose une simili Touch Bar

Corsair proposait déjà des PC complets avec la série One mais ne disposait pas encore au catalogue d'un modèle portable., une machine au design anguleux plutôt bien équipée embarquant des processeurs AMD Ryzen 7 6800 HS ou Ryzen 8 6900HS, une partie graphique AMD Radeon RX 6800M, une dalle de 16 pouces en 2 560 x 1600 avec un taux de rafraîchissement atteignant 240 Hz, jusqu'à 32 Go de DDR5, jusqu'à 2 To de SSD NVMe en PCIe 4.0, deux ports USB 4.0/Thunderbolt 3, un port USB-C 3.2 Gen2, un port USB-A, du Wi-Fi 6E, une batterie de 6 410 mAh/99Wh et un clavier doté de switch MX Cherry avec rétro-éclairage RGB.(pas d'OLED, et les icônes ne semblent pas personnalisables), et certainement moins coûteuse. Ces dix touches seront gérés par le logiciel Elgato Stream Deck afin de les lier aux actions de votre choix, viennent en sus des touches de fonction (contrairement à la Touch Bar) et seront accessibles même lorsque le portable est fermé. Corsair ne précise ni les tarifs ni la disponibilité de sa nouvelle machine, amenée à croiser le fer avec le reste de la production, dont les modèles du concurrent Razer.