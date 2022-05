Borderlands 3 est gratuit sur l'Epic Games Store (compatible Mac)

Parmi les nombreux jeux gratuits proposés tous le mois par l'Epic Games Store, peu sont ceux compatibles avec nos machines, mais, comme Absolute Drift Zen Edition, la petite perle de Devolver Digital Minit, Europa Universalis IV du Studio Paradox, Guild of Dungeoneering ou encore l'expérience Kid A Mnesia offrant un voyage virtuel dans l'univers de l'excellent groupe Radiohead.C'est aujourd'hui au tour de Borderlands 3 de 2K/Gearbox d'être proposé gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu'au 26 mai à 17h. Ce FPS AAA est la suite sortie en 2019 de la franchise ayant fait ses débuts dix ans plus tôt et de la palanquée de DLC et jeux dérivés qui ont suivi. Même si j'ai personnellement préféré les deux premiers opus,ne boudons pas notre plaisir. La fiche du jeu précise qu'il faudra s'équiper d'un Mac sous macOS 10.12.6 avec un processeur Intel Core i7, 8 Go de RAM et une Radeon Pro 580. Le titre étant gratuit, cela ne coûtera rien de l'essayer tout de même sur votre machine, même si cette dernière ne remplit pas les conditions ci-dessus.