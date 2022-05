TikTok voudrait intégrer les jeux vidéo sur sa plateforme

un effort majeur dans le jeu vidéo

Nous cherchons toujours des moyens d'enrichir notre plate-forme et de tester régulièrement de nouvelles fonctionnalités et intégrations qui apportent de la valeur à notre communauté

ByteDance, la firme chinoise derrière TikTok serait en train d'élaborer. Des tests seraient déjà en cours au Vietnam, et des titres gratuits (financés par la publicité) pourraient débarquer sur l'ensemble des marchés où le réseau social est présent dès l'année prochaine. Ce n'est pas une première pour la société qui a déjà produit le titre Disco Logo 3D en partenariat avec Zynga, ainsi que Garden of Good permettant aux joueurs de collecter des points permettant de faire des dons à l'organisme Feeding America.Un porte-parole de la firme a récemment confié à nos confrères de Reuters que(TikTok compte plus d'un milliard d'utilisateurs actifs actuellement). ByteDance pourrait s'appuyer sur la fonctionnalité TikTok Live pour permettre aux utilisateurs de diffuser leurs parties en direct, ce qui lui permettrait d'emboiter le pas à de nouveaux concurrents, dont Twitch.