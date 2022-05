Surfant sur une tendance assez (im)populaire du moment, TikTok renforce la monétisation de ses contenus. Elle envisage en effet de proposer des abonnements payants aux sessions en direct émanant des créateurs de contenus. De cette manière elle entend diminuer la dépendance -financière- vis à vis de la publicité, mais aussi permettre de générer des revenus mensuels prévisibles et de personnaliser sa salle de direct. Sur TikTok, les abonnés pourront afficher un badge indiquant leur statut, et auront accès à des groupes de discussions exclusifs. L'application va proposer cette fonctionnalité en mode bêta, à certains créateurs sélectionnés, avant d'être déployée plus largement à ceux qui ont plus de 18 ans et au moins 1000 fans.