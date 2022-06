Gaming : Apple aurait enregistré 15,3 milliards de dollars (devant Microsoft)

Elle aurait réalisé environde revenus sur ce segment (+ 17,7 % d'une année sur l'autre), d'après les analystes deEn tête de liste, on retrouverait l'indétrônable. Il faut dire que la firme chinoise possède de gros titres, comme League of Legends: Wild Rift ou PUBG MOBILE . Cette dernière aurait récupéré 32,2 milliards de dollars sur la même période (+ 9,9 %), Sony se contenterait dede dollars (+ 2,3 %).Apple détient désormais l'une des plates-formes pour les jeux mobiles les plus importantes du marché, tenant compte de l' App Store et d' Apple Arcade . Bien que Apple (comme Google) se prend unesur les applications payantes et les achats intégrés (y compris les abonnements).Apparemment,, en raison de la pénurie sur certaines pièces et du contexte sanitaire (ralentissant la production, comme on a peu le voire avec les Switch ). Néanmoins, 2022 devrait être meilleure avec de futures opérations lucratives à venir au niveau des acquisitions, comme le rachat de Bungie par Sony ou celui d'Activision/Blizzard par Microsoft.