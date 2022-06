L"App Xbox arrive sur les TV connectées pour jouer sans console

plus tard dans l'année

Microsoft annonce l'arrivée imminente de son application permettant de profiter du Xbox Cloud Gaming (via un Xbox Game Pass) sur les téléviseurs connectés,. Cette application permettra donc à de nombreux joueurs de s'adonner aux jeux compatibles avec le service de Microsoft en 1080p à 60 images par seconde sans console, et simplement en s'offrant une manette, ce qui devrait encore étendre la portée d'un déjà très intéressant Game Pass.La firme américaine annonce également qu'elle permettraaux utilisateurs de jouer à certains titres issus de leur ludothèque et qui ne font pas partie du catalogue Xbox Cloud Gaming. Enfin,permettant aux développeurs (en échange d'une compensation financière) de proposer des démos de jeux (à l'image de ce que propose Sony avec l'abonnement PlayStation Plus Pretium) pour les abonnés au Game Pass.