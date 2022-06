Inscryption : le jeu de cartes/rogue-like de Devolver Digital débarque sur Mac et Linux

Un des jeux les mieux notés (par la presse spécialisée et les joueurs) de 2021 (il était sorti en décembre sur PC) vient d'être adapté afin de fonctionner sur Mac et Linux.(Devolver et Mullins -à qui l'on doit Pony Island et Hex- oblige), et devront prendre le contrôle d'une aventurière prise au piège et qui devra jouer une partie de cartes avec son geôlier afin de tenter de se libérer.Il faudra alors résoudre quelques énigmes et surtout élaborer un deck de cartes et des stratégies avec soin pour avoir une chance d'avancer dans l'histoire et de ne pas trépasser (trop souvent).(au lieu de 19,99 euros). Le titre n'est pas exigeant et il suffira d'une machine sous macOS 10.9, d'un processeur Intel Core i5 avec deux cœurs et de 8 Go de RAM pour s'y adonner. Malheureusement, la démon n'est disponible que sur PC.