ROG Phone 6 : le nouveau smartphone gaming d'Asus avec refroidissement optionnel

Avec le module AeraActive Cooler en place, discrétion assurée

offrant immédiatement +10 en skill

Les Asus ROG Phone (ROG, pour Republic of Gamers, la gamme du constructeur destinée aux joueurs acharnés) 6 et 6 Pro s'appuient sur la puce la plus puissante de Qualcomm,(cette dernière hérite également d'un petit écran au dos). Les longues parties seront assurées par une batterie de 6 000 mAh scindée en deux modules, et la recharge rapide grâce au bloc de 65W ne prendra qu'un peu plus de 40 minutes.L'affichage est confié à une dalle AMOLED de 6,78 pouces capable d'atteindre un taux de rafraîchissement de 165 Hz et les clichés à trois modules de 50, 13 et 5 mégapixels (grand angle/ultra grand angle/macro) à l'arrière et 24 mégapixels à l'avant. Les gâchettes tactiles sont de retour, et(en option à 89 euros)(refroidissement thermoélectrique s'appuyant sur l'effet Peltier) ajoutant 4 boutons supplémentaires, disposant de 4 modes et capable, selon le constructeur, de réduire la chaleur dégagée de 25°., la première place du classement général n'ayant pas de prix.